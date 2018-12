Tifoso morto | restano in carcere i tre indagati L' appello del padre | Investitore

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

Tifoso morto - fermato il capo ultrà : «È lui che ha ideato l'attacco» : Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultrà arrestati e che ha risposto alle domande del...

Tifoso morto - uno degli arrestati : "Un leader della curva dell'Inter tra gli ispiratori dell'assalto" : Ci sarebbe uno dei leader della curva dell'Inter tra gli ispiratori dell'attacco alla carovana dei tifosi del Napoli, costato poi la vita a Daniele Belardinelli poco prima del match di Santo Stefano a San Siro. A fare il suo nome è stato uno dei tre ultras finora arrestati e che sta rispondendo alle domande del gip di Milano, Guido Salvini, nel carcere di San Vittore.

Tifoso morto : arsenale per assalto già sul posto : Bastoni, mazze, spranghe, tutto l'arsenale utilizzato dagli ultras dell'Inter, ma anche di Varese e Nizza per l'assalto alla carovana dei van dei tifosi napoletani dello scorso 26 dicembre si ...

Tifoso morto - accuse al leader Curva : 17.45 Sentito dal Gip uno dei tre tifosi interisti arrestati ha fatto il nome del presunto organizzatore dell'attacco ai tifosi napoletani, nel giorno di Santo Stefano,in cui morì Daniele Belardinelli,investito da un Suv il cui conducente è ancora ricercato. Si tratterebbe di uno dei leader della Curva dell'Inter, portato in questura per essere sentito. Gli altri due tifosi arrestati hanno ammesso di essere stati presenti agli scontri ma hanno ...

