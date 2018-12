Inter-Napoli | restano in cella i tre ultrà Il pm | «Azione di tipo militare»

Inter-Napoli - il padre del tifoso ucciso : 'Chi lo ha investito si costituisca'. I tre ultrà restano in carcere : Lancia un appello Vincenzo Belardinelli, il padre del 39enne tifoso Daniele , travolto e ucciso da un veicolo durante gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli in via Novara il giorno di Santo ...

Scontri Inter-Napoli - il gip : “Azione di stile militare” : Gli incidenti del 26 dicembre tra interisti e napoletani sono stati “un’azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza” dallo stadio e un “agguato” ai napoletani “che erano giunti a Milano e stavano transitando in una via ancora lontana dalla sede dell’incontro sportivo“. Lo scrive il gip Guido Salvini nel provvedimento, visionato dall’ ANSA, con cui ordina il carcere per ...

Inter-Napoli - i 3 ultras restano in carcere. Gip : “Azione di stile militare preordinata. C’è il concreto rischio di rappresaglia” : Gli ultras nerazzurri arrestati per l’agguato ai tifosi del Napoli restano in carcere. È questa la decisione del gip Guido Salvini dopo gli interrogatori di garanzia di sabato, nel corso dei quali due dei fermati hanno ricostruito quanto accaduto e uno di loro ha accusato Marco Piovella, un capo dei Boys, di aver organizzato la spedizione di Santo Stefano, durante la quale è morto Daniele Belardinelli, ultras varesino presente come alcuni ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tifosi accusati degli scontri. Gip : "Azione militare" : Per il gip l'attacco degli ultras dell'Inter ai tifosi del Napoli è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio Meazza". Il magistrato, Guido Salvini, ha convalidato il fermo dei tre supporter nerazzurri arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere ...

Milano - scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

Scontri Inter-Napoli - nuova pista nell’indagine sulla morte di Belardinelli : Le indagini sugli Scontri che hanno caratterizzato i momenti antecedenti a Inter-Napoli e sono sfociati nella morte dell’ultras Daniele Belardinelli proseguono su una nuova pista. Infatti, pare che l’auto andasse verso lo stadio e non in direzione opposta e inoltre potrebbe poi essersi fermata nei parcheggi riservati al settore ospiti. L’interrogatorio di uno dei tre arrestati, il 21enne Luca Da Ros, ha fornito un ...