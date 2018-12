Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle a Domenica In | Mara Venier si commuove

Domenica In - Giampiero Galeazzi in studio dall’amica Mara Venier : abbracci e commozione : Le sue telecronache sui successi degli Abbagnale hanno fatto un pezzo di storia della tv ma ad amarlo non sono solo gli appassionati di sport: Giampiero Galeazzi è stato ospite nello studio dell’amica Mara Venier a Domenica In (è stata proprio lei a soprannominarlo ironicamente “bisteccone”) e l’abbraccio tra i due e stato commovente. Il telecronista è provato dalla malattia (della quale non ha mai voluto parlare) ed è in ...

