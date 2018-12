Crystal Palace-Chelsea 0-1 | Kanté fa felice Sarri

Premier League - al Chelsea basta Kanté : Crystal Palace ko : Nel primo match domenicale della 20.a giornata di Premier League , il Chelsea espugna Selhurst Park, battendo per 1-0 il Crystal Palace . Decisivo, in una gara non memorabile dei Blues, il gol di ...

Crystal Palace-Chelsea 0-1 - una magia di Kanté fa sorridere Sarri : Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz , stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce ...

Pronostico Crystal Palace vs Chelsea - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Crystal Palace-Chelsea, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Crystal Palace-Chelsea, domenica 30 dicembre. Crystal Palace e Chelsea si affronteranno nel primo pomeriggio di domenica a Selhurst Park, in uno dei tanti derby londinesi. Le Eagles puntano a riscattarsi dopo il deludente pareggio interno contro il Cardiff, mentre i Blues cercano la seconda vittoria ...

Pronostico Crystal Palace vs Cardiff - Premier League 26-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Crystal Palace-Cardiff, mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Crystal Palace-Cardiff, mercoledì 26 dicembre. Il Crystal Palace ospita a ”Selhurst Park” il Cardiff nel giorno del Boxing Day valevole per la diciannovesima giornata di Premier League. Le Eagles dopo la vittoria sul campo del Manchester City vogliono continuare a stupire per centrare una ...

Man City-Crystal Palace 2-3 : Il Crystal Palace ha vinto con un confortevole margine sul Manchester City, vincendo per 3-2 il match valido per la diciottesima giornata della Premier League. Ci sono stati ben 3 differenti giocatori ...

Crystal Palace-Leicester 1-0 : Il gol di Luka Milivojevic al 39° minuto è stato sufficiente per dare la vittoria al Crystal Palace contro il Leicester. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Da segnalare l'assist ...

Il Crystal Palace diventa… una nave : la singolare iniziativa di due tifosi speciali : Nell'ultimo match di campionato contro il Brighton è arrivata una sonora sconfitta, ma il Crystal Palace , nonostante un avvio stentato in Premier League , continua a mantenere tre punti di vantaggio ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Crystal Palace - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Crystal Palace, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Turnover in vista della Champions per i Red Devils; Eagles senza ZahaLa 13^giornata di Premier League vedrà il match dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Crystal Palace.Come arrivano Manchester e Palace?I Red Devils arrivano dal pesante k.o. subito nell’ultimo match di campionato prima della pausa delle ...

Crystal Palace - trovano l'ex Tottenham Jenas nel bagno dello stadio : i tifosi impazziscono. IL VIDEO : Selhurst Park, sabato pomeriggio. Siamo poco dopo le 18 quando i tifosi di casa del Crystal Palace scoprono che nel bagno del loro stadio c'è un ex Nazionale inglese, chi? Come? Forse qualcuno pensa ...

Probabili Formazioni Crystal Palace vs Tottenham - Premier League 10-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Eagles con l’11 titolare; non recupera ancora Son negli SpursIl sabato di Premier League valevole per la 12^giornata si chiude con il match di Selhurst Park tra i padroni di casa del Crystal Palace e il Tottenham.Come arrivano Palace e Tottenham?Le Eagles arrivano dalla sconfitta ottenuta contro il Chelsea, dopo aver strappato un pareggio contro ...

Il Chelsea batte il Crystal Palace 3-1 ed è secondo in Premier : Doppietta di Morata Una doppietta di Morata e un gol di Pedro regalano al Chelsea di Sarri la vittoria sul Crystal Palace di Hodgson. La squadra di Sarri resta imbattuta in campionato e aggancia il Liverpool di Klopp al secondo posto, a due punti dal City di Guardiola. Partita in controllo dei Blues che sono andati in vantaggio nel primo tempo con Morata. Poi, a inizio ripresa, il pareggio di Townsend. A questo punto Sarri ha optato per due ...

Chelsea-Crystal Palace 3-1 : Morata bis - Sarri risponde a Guardiola : Lo spettacolo prosegue: il Chelsea continua a vincere e il 3-1 nel derby con il Crystal Palace permette ai Blues di agganciare al secondo posto il Liverpool. La differenza reti, + 19 contro i +16 dei ...

