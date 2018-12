WhatsApp | tutti i trucchi per chi usa un iPhone

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) Avete un, utilizzate, ma siete proprio sicuri di sfruttare al meglio i servizi offerti dall"applicazione di messaggistica istantanea? Per esempio: sapete come svicolare alle due spunte blu, come non salvare le foto ricevute sul rullino, come bloccare il download automatico dei media, come nascondere i propri accessi, come mandare un messaggio audio senza tenere il dito premuto per tutta la durata dello stesso, come inviare una conversazione via mail, come scrivere in neretto o in corsivo, come avere le chat più recenti a disposizioni e come mettere un segnalibro a un messaggio? Ecco, se per caso non lo sapete, ecco un vademecum - preparato da Macitynet - per spiegarvi come fare.Iniziamo dalle spunte blu. Basta andare su "Impostazioni" di WhatApp, dunque "Account" e "Privacy" e disattivare il comando relativo alla conferma di lettura. In questo modo, però, anche i vostri ...