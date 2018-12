Spazio | “incontri ravvicinati” memorabili tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019

meteoweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) “Incontri ravvicinati”sono attesi tra ladele l’inizio del. Il 31 dicembre la sonda OSIRIS-REx si avvicinerà all’asteroide Bennu, mentre il 1° gennaio la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare.Dopo aver viaggiato nelloper oltre due anni percorrendo 2,2 milioni di chilometri, OSIRIS–REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) farà il suo primo inserimento orbitale proprio il 31 dicembre: dovrà effettuare in seguito una serie di misurazioni per rivelare la massa di Bennu, un asteroide carbonaceo di tipo b che non ha subito molti cambiamenti geologici nel corso del tempo. Una volta calcolata la massa di Bennu, OSIRIS-REx orbiterà intorno all’asteroide per quasi un anno per mapparne le proprietà chimiche e mineralogiche e per ...