Scontri sulla A1 | agguato degli ultras bolognesi al bus dei tifosi del Torino diretti a

Scontri tra ultras sulla A1 : sassi tifosi Bologna su pullman del Toro | : All'altezza di Firenze, durante una sosta in Autogrill, il pullman della Curva Maratona, è stato preso d'assalto da alcuni ultras del rosso-blu che erano diretti a Napoli

Scontri tra ultras sulla A1 : sassi tifosi Bologna su pullman del Toro : Scontri tra ultras sulla A1: sassi tifosi Bologna su pullman del Toro All’altezza di Firenze, durante una sosta in Autogrill, il pullman della Curva Maratona, è stato preso d’assalto da alcuni ultras del rosso-blu che erano diretti a Napoli Parole chiave: ...

Scontri tra ultras sulla A1 : sassi tifosi Bologna su bus Torino | : Un gruppo di tifosi granata è entrato in contatto con alcuni supporter rossoblù. I tifosi piemontesi, diretti a Roma per il match contro la Lazio, erano fermi in sosta vicino Firenze. Danneggiato un ...

Scontri tra ultras sulla A1 : sassi tifosi Bologna su bus Torino : Scontri tra ultras sulla A1: sassi tifosi Bologna su bus Torino Un gruppo di tifosi granata è entrato in contatto con alcuni supporter rossoblù. I tifosi piemontesi, diretti a Roma per il match contro la Lazio, erano fermi in sosta vicino Firenze. Danneggiato un pullman Parole chiave: ...

Meno Scontri e vittime sulla strada - ma i morti sono ancora 8 al giorno : Meno incidenti, calano i feriti e le vittime della strada. A fotografare la situazione della sicurezza stradale in Italia sono le stime ACI-ISTAT - basate sui dati preliminari relativi al semestre ...

Meno Scontri e vittime sulla strada - ma i morti sono ancora 8 al giorno : Dati Aci-Istat sui primi sei mesi 2018: gli incidenti sono stati 82.942, hanno causato 1.480 decessi e 116.560 feriti. Calano i sinistri soprattuto in autostrada: -15%

Scontri River-Boca - Maradona interviene a gamba tesa sulla Federazione argentina : Il commento di Maradona in merito agli Scontri di ieri in occasione della finale di Copa Libertadores non si è fatto attendere Dopo i disordini che hanno costretto la Conmebol al rinvio del Superclasico tra River e Boca, non poteva certo mancare il commento di un ex illustre come Maradona. Il fenomeno argentino ha inveito contro Macri e la sua gestione della Federazione argentina: “Quello che è successo è deplorevole, il presidente ...

Scontri sulla Striscia di Gaza : raid di Israele contro i razzi di Hamas : Sale la tensione sulla Striscia di Gaza. Agli 80 razzi lanciati nel Sud di Israele, in un'offensiva durata poco più di 20 minuti, l'aviazione israeliana ha risposto "colpendo obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza", lo ha riferito un portavoce militare. Nel mirino di Israele le postazioni di Hamas dopo che un autobus israeliano è stato colpito vicino a Sderot. La radio israeliana ha precisato che un ragazzo di 19 anni ...

Scontri sulla striscia di Gaza : morti 7 palestinesi e un israeliano - : Escalation della tensione e nuova ondata di combattimenti con lancio di missili e operazioni aeree. Razzi sul Neghev nella notte, senza vittime. Netanyahu anticipa il rientro in Israele