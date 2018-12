calcioweb.eu

: Il vicepremier Matteo #Salvini ha commentato la morte di un tifoso dopo i tafferugli prima di #InterNapoli: 'Non si… - SkyTG24 : Il vicepremier Matteo #Salvini ha commentato la morte di un tifoso dopo i tafferugli prima di #InterNapoli: 'Non si… - mudblood__ : @neveradamnjoy Fino a pochi giorni fa erano tutti uniti per il razzismo e la morte di quel tifoso, oggi è tornato tutto come prima. - CalcioWeb : Morte tifoso #Inter, vietato l'ingresso di uno striscione: i tifosi della #Lazio abbandonano la Curva -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Protesta da parte dei. La Curva Nord biancoceleste si è svuotata nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibiliin occasionegara contro il Torino. E’ il gesto degli Irriducibili, in segno di protesta contro la decisione di non far entrare nello stadio, in occasionegara di campionato, loin ricordo di Daniele Belardinelli, ildell’morto in seguito agli scontri con idel Napoli. “Un ultras non muore mai? Daniele con noi”, era stato esposto nell’adiacente piazza di Ponte Milvio alla presenza di circa un centinaio diSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolol’ingresso di uno: iabbandonano la Curva ...