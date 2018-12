La mostra “Il Colosseo si racconta”

romadailynews

: 'Con il capo pieno di superbia e di fumo” è il giudizio di #GiorgioVasari sui pittori bolognesi contemporanei al ce… - UffiziGalleries : 'Con il capo pieno di superbia e di fumo” è il giudizio di #GiorgioVasari sui pittori bolognesi contemporanei al ce… - HuffPostItalia : Di Maio perde su Facebook il tocco magico e fa un favore a Renzi. Mostra una tabella in cui il picco massimo degli… - serracchiani : Mentre il Presidente/Avvocato del popolo si mette in mostra alla Mensa della Piccola Opera Charitas per Natale, il… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Venerdì, 21 Dicembre 2018 si è inaugurata a Roma allapermanente “ilsiIl progetto scientifico è stato coordinato da Rossella Rea ed è stato prodotto da Electa con allestimento curato da Francesco Cellini e da Maria Margarita Segarra Lagunes. Laè stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Archeologico Germanico di Roma e l’Università degli Studi di Roma Tre.La“ilsideve considerarsi come il seguito della precedente“il. Un’icona” che ha avuto un grande successo.Attraverso un percorso che si snoda lungo le 12 arcate del II livello, il visitatore può ripercorrere la storia e le vicissitudini del più grande Anfiteatro dell’Impero Romano. In questai visitatori potranno seguire un percorso guidato da pannelli in tre lingue: inglese, italiano e cinese. Il racconto parte ...