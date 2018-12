La cena di Capodanno? A casa | ma con stile

vanityfair

: Sopravvissuti alla cena di Natale. Ci aspetta il capodanno. Ma intanto in onda senza fermarci mai. Perché se le cos… - robertomusus77 : Sopravvissuti alla cena di Natale. Ci aspetta il capodanno. Ma intanto in onda senza fermarci mai. Perché se le cos… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ostriche e bollicineOstrica TsarskayaMai provato con il Gin Tonic?Ostrica italianaPrestiges des mersFermo e profumato: Riesling Les Terrasses de la Koeppchen Ostrica, caviale e ... Champagne?Champagne: brindisi con il mitoCaviale Kaluga Amur Royal GoldBeluga Imperial IranianoCaviale Master SelectRussian Style, vodka e cavialePlateau «Aperitivo a Nizza» Bollicine italiane: Barone Pizzini Satèn Aperitivo ocome a ParigiChardonnay di Sicilia: La Fuga di DonnafugataUnada spiaggia, magari a Cancale...Il re delle Marche: Verdicchio dei Castelli di Jesi Sabbionare «Che fai a?» è una domanda che può suscitare reazioni diametralmente opposte. C’è chi ne parla da mesi, come se da quella serata dipendesse il proprio futuro, chi la snobba ma in realtà non sopporterebbe di non ricevere un invito a unao a un party, chi la vive come un dovere e chi rabbrividisce solo ...