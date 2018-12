I compiti per le vacanze impartiti da una maestra agli alunni | abbracciate nonni e

compiti per le vacanze di Natale - Mariastella Gelimini tasta il terreno sul suo blog : Un sondaggio per capire quanti condividano la proposta del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti di ridurre "il carico" dei Compiti delle vacanze durante il periodo natalizio. Se n'è occupata, nel suo blog, Mariastella Gelimini.E secondo l'indagine dell'ex ministro dell'Istruzione, "non un vero e proprio sondaggio ma risposte arrivate copiose" scrive lei, la maggioranza degli utenti, cioè il 48%, si è dichiarata contraria, un 5% si è definito ...

compiti per casa - Bussetti : clamoroso dietro front - ultime notizie 18/12 : Una clamorosa smentita da parte del Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti a proposito dei Compiti da assegnare agli alunni durante le vacanze. Evidentemente, dopo la levata di scudi del mondo della scuola, con in testa gli insegnanti, contro le dichiarazioni nei giorni scorsi del primo inquilino del dicastero di Viale Trastevere, lo stesso Bussetti smentisce se stesso e quelle dichiarazioni: Bussetti: “mai detto di non dare ...

Matteo Salvini : “Sono d’accordo con il ministro Bussetti - giusto dare meno compiti per le vacanze” : Matteo Salvini, ospite di skuola.net, ha commentato la proposta del ministro dell'Istruzione: "Sono d'accordo con Bussetti che ha invitato i docenti a dare meno compiti per le vacanze: da genitore dico che più compiti dai e con meno impegno si fanno. Io vedo che se a mio figlio gli dai 6 libri da leggere, dice 'che palle'; se glie ne dai 2 lo fa".Continua a leggere

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Bussetti : ‘Meno compiti per le vacanze’ - lettera al Ministro : Qui di seguito pubblichiamo una lettera contro la recente circolare da parte del Ministro dell’istruzione Marco Bussetti atta a limitare i compiti per le vacanze natalizie. Questo punto di vista da parte di Bussetti ha generato non poche polemiche, tra cui quelle da parte del professore (e ingegnere) Gennaro Capodanno che, analizzando la situazione, ha fatto comprendere come simili disposizioni competano esclusivamente alla realtà ...

Meno compiti per Natale? Giovani pro e contro le parole del ministro : ... prosegue il ministro, che con questa dichiarazione ha immediatamente fatto tornare di attualità il dibattito che da sempre ci accompagna durante le festività: compiti sì o compiti no? Il mondo del ...

compiti a Natale - date retta a Pennac : regalatevi del tempo per pensare. E per annoiarvi : È stato uno dei temi del giorno. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha parlato dei Compiti per le vacanze. Di quelli che gli insegnanti avevano intenzione di assegnare per la sosta di Natale. “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole a un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i Compiti durante le vacanze natalizie“, ha detto il ministro. La notizia è stata riportata, ...

Bussetti - in arrivo una circolare nelle scuole per far diminuire i compiti nelle vacanze : Docenti, insegnanti, professori e maestre sono avvisati. In vista delle prossime ed imminenti vacanze natalizie non dovranno assegnare troppi compiti ai propri alunni e studenti, così come stabilito da una circolare del Miur. Le parole del ministro Bussetti Intervistato da Radio Uno, il capo del dicastero Marco Bussetti ha spiegato come nei prossimi giorni diffondere una circolare ministeriale per invitare tutti i docenti delle scuole, di ogni ...

Il pedagogista : «Meno compiti per le vacanze? Io li abolirei proprio» : Non limitare la possibilità di imparare dagli erroriLasciare che vada a scuola senza aver fatto i compitiEvitare l'eccesso di iperprotezioneMai suggerire la risposta esattaL'importanza di farlo sentire protagonistaMeno compiti, più tempo per stare con i parenti, per divertirsi, per andare a vedere una mostra, per dedicarsi allo sport. È l’appello che Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, ha rivolto agli insegnanti durante l’incontro con il ...

compiti per le vacanze sì o no - la stucchevole retorica dello “stare in famiglia” : Compiti per le vacanze sì o no? Riesplode il noiosissimo tira e molla della scuola italiana – risale addirittura al 1969 – che spacca, in modo a dire il vero un po’ caotico, dirigenti, docenti e genitori. Nessuno che si sia sognato di ascoltare i ragazzi ma questo è un grande classico del paternalismo all’italiana. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, lo stesso di presepe e crocifisso in tutte le aule, salta dalla tradizione alla ...

'MENO compiti per LE VACANZE DI NATALE'/ Il ministro Bussetti - 'ragazzi stiano in famiglia' : polemiche : 'MENO COMPITI per le VACANZE di NATALE': il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, annuncia una circolare per sensibilizzare gli insegnanti. polemiche.

Marco Bussetti : dopo 50 anni - una circolare sui compiti. Finalmente - ma sostituiamoli con esperienze : dopo quasi 50 anni arriva una circolare sui compiti. L’annuncio è di quelli che fa rumore quanto una foresta che cade. A farlo è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che a Radio1 Un giorno da pecora ha detto: “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole a un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze”. L’ultima circolare su questo tema è stata firmata del ministro ...

Il ministro Bussetti : «Meno compiti per Natale - i ragazzi stiano in famiglia» : Il ministro dell’Istruzione scende in campo nella diatriba compiti sì-compiti no chiedendo a maestre e prof di essere clementi durante le vacanze: «Concedete ai ragazzi e alle loro famiglie un momento di riposo per le feste»

Natale - il pediatra : “Bene il ministro Bussetti - abolire i compiti per le vacanze” : A salutare con soddisfazione l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, di una “circolare per sensibilizzare le scuole e il corpo docente affinché vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale” non sono solo gli alunni. “Sono perfettamente d’accordo con il ministro”, dice infatti all’AdnKronos Salute il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli ...