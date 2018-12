Eruzione Etna | collegamento con il vulcano Stromboli? La Protezione Civile fa chiarezza

meteoweb.eu

: L'Etna in eruzione e una Sicilia senza nuvole nell'immagine da satellite #Sentinel3 @ESA_EO @CopernicusEU - ESA_Italia : L'Etna in eruzione e una Sicilia senza nuvole nell'immagine da satellite #Sentinel3 @ESA_EO @CopernicusEU - Corriere : «L’Etna instabile e carico di energia. Si rischia un’eruzione a bassa quota» - andreabettini : L'eruzione dell#Etna vista dal satellite #Sentinel3 (via @tonyveco) -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Sebbene allo stato attuale, i dati analizzati mostrino una sensibile diminuzione dell’attività, “l’evoluzione di un fenomeno complesso, quale quello connesso all’attuale attività sismica ed eruttiva del sistema vulcanico etneo, è soggetta ad una elevata incertezza”.E’ uno degli aspetti rilevati dalla Commissione Nazionale Grandi Rischi, che oggi, in seguito alla sequenza sismica e all’attività vulcanica che sta interessando l’area etnea, si e’ riunita a Roma, su richiesta del Capo Dipartimento dellaAngelo Borrelli, presieduta dal presidente Gabriele Scarascia Mugnozza.Nel corso della riunione, in cui è stata espressa piena soddisfazione per la quantità e qualità dei dati illustrati, a dimostrazione dell’efficacia del sistema di monitoraggio del, la Commissione ha altresì rimarcato come le ...