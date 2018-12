Conte: non siamo il governo delle lobby

: La Morani che diffonde foto false della visita del presidente Conte al Bambin Gesù è l'immagine di un PD a cui non… - gparagone : La Morani che diffonde foto false della visita del presidente Conte al Bambin Gesù è l'immagine di un PD a cui non… - matteorenzi : Conte prova a giustificare la #RetromarciaDelPopolo con un intervento in Senato imbarazzato e imbarazzante. Parados… - ManlioDS : Il #PD minaccia di occupare l’aula se #Conte non andrà a riferire sulla #manovra. Mentre il Presidente lotta per l’… -

"Questo non è il, dei potentati economici,dei comitati d' affari",ha detto il premiernella conferenza di fine anno, aggiungendo che l'"esperienza difunziona e funzionerà perché si regge su un'amalgama perfetta tra giallo e verde". La Manovra è populista perchè mantiene le promesse"."Tappa significativa di un ampio progetto. Abbiamo cercato di rispondere agli interessi dei cittadini. Non vero che è scritta da Bruxelles,non abbiamo consentito che la Ue mettesse in discussione i punti qualificanti".(Di venerdì 28 dicembre 2018)