Un morto fuori da San Siro | SUV subito nei titoli

Inter-Napoli - morto un tifoso durante gli scontri fuori lo stadio (VIDEO) : Ieri sera c'è stato il posticipo di seria A Inter-Napoli. fuori dallo stadio intorno alle ore 19:30 ci sono stati violenti scontri tra i tifosi di opposte tifoserie, interisti e napoletani. Un tifoso 35enne dell'Inter è stato investito da un furgone guidato da alcuni tifosi napoletani, l'uomo ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano è deceduto nella notte. Inter-Napoli, cinque tifosi accoltellati e uno deceduto Secondo le prime ricostruzioni ...

Reggio Calabria - bimbo di 7 anni sbalzato fuori dal trattore del padre : morto sul colpo : Un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino , Reggio Calabria, . L'uomo aveva portato il figlio con sè ed era ...

Terni - neonato abbandonato e morto a poche ore dal parto. Mamma fuori dal carcere a Natale : Natale fuori dal carcere per la ventisettenne di Terni accusata di aver abbandonato il figlio appena nato, il 2 agosto scorso, nel parcheggio di un supermercato, provocandone la morte: il gip di Terni ...

Neonato trovato morto a Terni : Natale fuori dal carcere per la mamma : Giorgia Guglielmi, la donna di 27 anni di Terni accusata di aver abbandonato il figlio appena nato in una busta poi lasciata nel parcheggio di un supermercato, potrà trascorrere i prossimi giorni in una struttura della Caritas di Perugia, e lì incontrare anche la sua primogenita.Continua a leggere

Vienna - spari in centro fuori da un locale. “Un morto e un ferito - uomo in fuga” : Un uomo ha aperto il fuoco in Bäckerstraße, fuori dal ristorante Figlmüller, nel centro di Vienna. Secondo le informazioni iniziali, riferite dai media austriaci, una persona è morta e c’è un ferito grave. L’uomo ha sparato intorno alle 13.30 nel quartiere Lugeck e poi è scappato: “La sua ricerca è in corso”, ha confermato l’account Twitter della polizia viennese. #Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit ...

Pullman Flixbus partito da Genova finisce fuori strada a Zurigo : 1 morto : Roma, 16 dic., askanews, - Si è schiantato contro un muro in autostrada a Zurigo un Pullman Flixbus, partito da Genova e diretto a Düsseldorf. Una donna è morta. L'incidente causato dal manto stradale ...

Frontale contro fuoristrada : un morto - due turiste italiane gravi. Erano appena arrivate in Kenya : Incidente stradale questa mattina tra Mombasa e Malindi. Due ragazze italiane di 26 e 34 anni Erano a bordo di un veicolo noleggiato appena atterrate in Kenya, quando l'autista del mezzo su cui viaggiavano avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta, una Land Cruiser, secondo quanto riferisce il quotidiano locale The-Star.Continua a leggere

Avezzano - perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada : morto 19enne : Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.Continua a leggere

Incidente Anzola - schianto auto fuori strada : autista scappa/ Bologna - un morto e 3 feriti gli altri occupanti - IlSussidiario.net : Anzola, Incidente stradale choc: auto fuori strada, un morto e 3 feriti gli occupanti. L'autista è scappato prima dell'arrivo dei Carabinieri

Maltempo Napoli : un morto a Fuorigrotta - alberi crollati nel quartiere di Pianura : 2 Giornata da allerta meteo a Napoli, dove il vento e la pioggia stanno creando tanti problemi in molte zone della citta'. Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno infatti, fino ad oggi, era stato un ottobre caldo e senza piogge particolarmente pesanti. E invece proprio sul finire del mese, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Oggi, lunedì 29 ottobre, la citta' di Napoli si è svegliata con un vento fortissimo ...

Maltempo Napoli : un morto a Fuorigrotta - alberi crollati nel quartiere di Pianura : Giornata da allerta meteo a Napoli, dove il vento e la pioggia stanno creando tanti problemi in molte zone della città. Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno infatti, fino ad oggi, era stato un ottobre caldo e senza piogge particolarmente pesanti. E invece proprio sul finire del mese, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Oggi, lunedì 29 ottobre, la città di Napoli si è svegliata con un vento fortissimo che tuttora sta ...

Leicester - da favola a incubo. Elicottero si schianta fuori dallo stadio : morto il presidente : Finisce in tragedia una delle più belle pagine di sport degli ultimi anni che da tutti era stata ribattezzata la favola Leicester, squadra inglese che, da Cenerentola e senza alcun favore del ...

Leicester. Elicottero giù fuori dallo stadio morto il presidente Vichai Srivaddhanaprabh : E’ una tragedia senza precedenti quella che ha scosso il Leicester. E’ precipitato fuori dallo stadio l’Elicottero del presidente del

morto il presidente del Leicester - era a bordo dell’elicottero che è caduto fuori dallo stadio : L’elicottero del presidente del Leicester City Football Club (club della Premier League inglese), Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium, nell’area del parcheggio, subito dopo essere decollato e ha preso fuoco....