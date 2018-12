Olimpiadi 2026 – Bach fiducioso e ottimista | “non esiste piano B | chi ospiterà i Giochi

Olimpiadi Invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

SPILLO/ Se la Difesa tappa i buchi delle strade di Roma agli alpini affideranno le Olimpiadi invernali 2026? : Il tentato blitz di M5s sull'intervento del Genio militare nell'emergenza-strade di Roma ha avuto vita brevissima. Ma significativa e da meditare.

Olimpiadi Invernali 2026 - Bolzano e l’Alto Adige potrebbero ospitare alcune gare. Ipotesi Anterselva per il biathlon : Anche la Provincia Autonoma di Bolzano potrebbe entrare a far parte delle località che ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026 in caso di assegnazione all’Italia: secondo quanto riferito dall’ANSA il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha ricevuto il mandato di siglare un accordo con il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. Così l’Alto Adige candida Anterselva, già sede di gare di Coppa del Mondo e nel ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Il Governo c’è - Giorgetti un riferimento. Dobbiamo fornire garanzie” : Milano e Cortina d’Ampezzo sono in pole position per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura italiana sembra essere la grande favorita della vigilia e dovrebbe partire con un piede avanti nel confronto con Stoccolma, capitale della Svezia che ha degli evidenti problemi politici. L’Italia sogna di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio a venti anni di distanza ...

Sci alpino - Sofia Goggia a 360 gradi - dalle Olimpiadi 2026 all'infortunio : 'avrò 32 anni - ma non si sa mai' : Per quest'anno la coppa del mondo è impossibile, ho saltato Lake Louise e Val Gardena. Non ci voglio pensare alla coppa del mondo di discesa, quando rientrerò farò del mio meglio e poi spero di fare ...

Sci alpino – Sofia Goggia a 360 gradi - dalle Olimpiadi 2026 all’infortunio : “avrò 32 anni - ma non si sa mai” : dalle Olimpiadi 2026 all’infortunio: Sofia Goggia si racconta a margine della cerimonia di fine anno delle Fiamme Gialle “Per il 2026 avrò 32 anni; non si sa mai, le cose cambiano da un giorno all’altro. Spero di arrivarci ancora nel mio sport sulla fine del mio percorso sciistico però speriamo di esserci per poter onorare i colori italiani“. Parla così della candidatura di Milano e Cortina ai Giochi olimpici ...

Olimpiadi 2026 – Malagò ottimista : “con Stoccolma ce la giochiamo a fine giugno” : Malagò ottimista per la candidatura italiana per le Olimpiadi 2026: le parole del numero 1 del Coni a margine del XVII Forum annuale del Comitato Leonardo ‘Sport e imprese “Con Stoccolma ce la giochiamo a fine giugno a Losanna per le Olimpiadi del 2026. Sono ottimista, servono 44 voti su 87 votanti. Questa è la classica situazione in cui il mio ottimismo è forte se non facciamo casino in casa, se non c’è il fuoco amico. ...

Olimpiadi 2026 - l'Italia è pronta. A Tokyo presentato il logo Milano-Cortina. Malagò : 'Una sfida avvincente' : Le guglie del Duomo che si aprono a metà lasciando spazio a una pista da sci delle Dolomiti. l'Italia fa sul serio e vuole aggiudicarsi il diritto di ospitare le Olimpiadi 2026 . A Tokyo, davanti all'...

Olimpiadi 2026 - ecco la candidatura di Milano-Cortina : Milano Cortina 2026 corre verso il sogno a cinque cerchi. E' stato presentato oggi per la prima volta, nel corso della XXIII Assemblea Generale dell'Anoc a Tokyo, il progetto italiano per ospitare la ...

Olimpiadi 2026 - ecco il logo di Milano-Cortina : è bellissimo ed è stato realizzato a costo zero : Il Duomo di Milano stilizzato con la facciata che si trasforma in montagna, riecheggiando le Alpi e le Dolomiti, con le guglie verdi, bianche e rosse, in onore all’Italia. Parte da questo logo il grande sogno a cinque cerchi della candidatura ai Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina. Dopo i consensi positivi che l’innovativo progetto italiano ha ricevuto dai vertici del Comitato Olimpico Internazionale ai primi di ottobre in ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò : “Un grande gioco di squadra con un unico obiettivo - riportare i Giochi in Italia” : “Noi crediamo che la chiave vincente del nostro progetto sia la parola insieme. Insieme perché uniamo il pubblico col privato, la tradizione con l’innovazione, l’efficienza di una grande metropoli col fascino incantevole della montagna. E’ un grande gioco di squadra con un unico obiettivo: riportare i Giochi Olimpici in Italia. La nostra è una sfida avvincente. E’ il sistema organizzativo dell’Italia che ...

Olimpiadi 2026 - svelato il logo di Milano-Cortina : «Il sogno diventerà realtà» : «Sono sicuro che il sogno di Milano-Cortina 2026 diventerà realtà», le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò. L'articolo Olimpiadi 2026, svelato il logo di Milano-Cortina: «Il sogno diventerà realtà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.