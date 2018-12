Mercati alle prese con l' orso Il peggio deve ancora venire?

Argentina : nell'anno del G20 i Mercati voltano le spalle al paese e Buenos Aires bussa ancora all'Fmi : Sono i numeri dell'economia dell'Argentina nel 2018, anno iniziato sotto migliori auspici ma avvitatosi a giugno in una spirale innescata da una eccezionale siccità che ha messo una seria ipoteca sul ...

Destinazione NATALE ! Tra musiche - Mercatini e golosità - gli appuntamenti natalizi sono dedicati alle famiglie e ai più piccoli : Per la festa più importante dell'anno sono stati organizzati imperdibili appuntamenti, come la parata di Babbo NATALE, l'immancabile mercatino dell'artigianato, spettacoli, danze, laboratori e giochi ...

Effetto Fed pesa sui Mercati - anche Piazza Affari non scampa alle vendite : Prima l'attesa era per tre nuovi rialzi, con il mercato che, invece, in questa situazione di incertezza per l'economia globale puntava all'indicazione di un solo ritocco. L'istituzione guidata da ...

Effetto Fed pesa sui Mercati - anche Piazza Affari non scampa alle vendite : Gli indici europei hanno chiuso la seduta in deciso ribasso, sulla scia di Wall Street, con il Ftse Mib a Piazza Affari che ha ceduto quasi il 2 per cento. pesa la decisione della Banca centrale Usa di alzare i tassi di interesse e l'annuncio di altri due ritocchi al rialzo anche il prossimo anno ...

Analisti sulla manovra : "I Mercati respirano - ma lo spread non è alle spalle" : I mercati azionari e obbligazionari tirano un sospiro di sollievo, ora che l'Italia ha scongiurato la procedura di infrazione per debito eccessivo, evitando il rischio di sanzioni e stop a fondi ...

Dalle pensioni all’ecotassa : cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles La Ue resta scettica e teme i Mercati : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Allerta terrorismo - 10 Mercatini di Natale sorvegliati speciali : l'elenco : di Laura Larcan e Alessia Marani L'eco delle morti di Strasburgo arriva fino a Roma, dove in queste ore la Questura, in contatto con la Prefettura, sta mettendo mano alle ultime disposizioni che ...

Rischio allergeni : ritirato dessert alla vaniglia dagli scaffali dei superMercati [MARCHIO E LOTTO] : A causa di un semplice errore di imballaggio che potrebbe causare danni alla salute di chi è intollerante al glutine, la Conad ha dovuto ritirare dai propri scaffali il dessert alla vaniglia, marchiato appunto Conad. In particolare, nel richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute si fa riferimento al lotto n° K8222 prodotto da ESKIGEL s.r.l. in via Vanzetti 11, a Terni. La confezione è quella da 320 grammi con scadenza in data ...

Mercatini di Santa Maria : ancora un'edizione da grandi numeri - Fotogallery : Coinvolgenti i tre artisti marchigiani della strepitosa Mabo Band ed emozionanti gli spettacoli di luce e colori della GFG Pyro. Il nostro mercatino e ufficialmente uno dei piu amati e visitati d'...

PERUGIA - DOMANI MercatiNI APERTI DALLE 10 : PERUGIA Il Natale da Favola di PERUGIA sta per cominciare. Il mercatino di Natale alla Rocca, all'interno della Rocca Paolina, quello in Corso Vannucci e in piazza della Repubblica prenderanno il via ...

Castellammare - Inaugurati i Mercatini di Natale - grande successo in via Plinio e alle Antiche Terme : Entrambi resteranno aperti fino all'Epifania regalando alla città un mese di spettacoli e di eventi che si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dal cartellone natalizio organizzato dall'...

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i Mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Salvini rassicura i Mercati : "Alleati del M5S ora e in futuro" : "Io sono alleato di Di Maio, poi posso bere il caffè con la forza politica con la quale governo comuni e regioni, però a livello nazionale non ho nessun dubbio su qual è il presente e il futuro".Matteo Salvini prova a rassicurare i mercati sulla stabilità del governo e risponde così a chi gli chiede se oggi la Lega è più alleata di Berlusconi o del Movimento Cinque Stelle. "Penso che se portiamo avanti quello che gli italiani ci chiedono non ci ...

Cagliari - alt ai Mercatini nelle piazze affollate : "Riaprite il Corso alle auto" : Magari hanno anche capito che le cesure causate dalle pedonalizzazioni "a sentimento" hanno modificato flussi di traffico con conseguente danno all'economia dei luoghi interessati. Questo, magari, li ...