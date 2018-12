Manovra | gli universitari contro il governo | “Usate i giovani per fare cassa”

Manovra - Di Maio : “L’aumento dell’Ires per gli enti no profit va cambiato - sarà fatto nel primo provvedimento utile” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit “va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, che ha spiegato che la norma non può essere cambiata subito in Manovra perché si rischia “l’esercizio provvisorio”, ma si interverrà ...

Manovra : dai professionisti alle imprese - dalle famiglie ai pensionati - le misure per destinatario : La Manovra di 1.143 commi che la Camera si appresta ad esaminare in terza lettura, per un via libera definitivo che dovrà arrivare in tempi stretti se si vuole scampare lo spettro dell'esercizio provvisorio prevede misure per famiglie, imprese, professionisti, giovani, pensionati, ma anche per proprietari di auto e risparmiatori. Il tutto in attesa dei decreti su reddito di cittadinanza e quota 100(62 anni + 38 di contributi minimi), ...

Tajani : "Il governo ha sbagliato. La Manovra economica non diminuisce tasse" : 'Sulla manovra il governo ha sbagliato con l'Ue: prima ha fatto la voce grossa, poi una ritirata precipitosa, per tornare con il cappello in mano. Non è così che si ottengono risultati per il Paese'. ...

Famiglia - ecco i bonus in Manovra : dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà : Il bonus nido sale da 1.000 a 1.500 euro, il congedo per i neopapà si allunga a 5giorni (erano 4) e le mamme potranno restare al lavoro, se la salute lo consente, sino alla data del parto e godere dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bimbo. Sono queste le principali novità per le famiglie introdotte dalla manovra di bilancio in corso di approvazione...

Salvini : 'Manovra ok - rimettiamo 20 miliardi nelle tasche degli italiani' : E replica alle polemiche per il suo post mentre fa colazione con pane e Nutella: se questa è opposizione, governeremo per 30 anni. Domani presidio Pd davanti a Montecitorio -

Sbaglia la Manovra - precipita con l'auto nel fiume e muore annegato : Un uomo di 76 anni residente alla Guizza è morto oggi, 25 dicembre, verso le 12 finendo nel fiume Bacchiglione , a Padova, con la propria auto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre faceva ...

La Manovra ha confermato i terreni gratis per 20 anni a famiglie con 3 figli : La manovra, approvata dal Senato e ora in terza lettura alla Camera, assegna gratis terreni incolti per almeno 20 anni alle famiglie con 3 o più figli, almeno uno dei quali sia nato nel 2019, 2020, ...

Manovra - regole nuove per i concerti : biglietti nominativi per la sicurezza : Le nuove disposizioni riguardano in particolare i concerti rock e pop, mentre non sono interessati da queste normative gli spettacoli "lirici, di prosa, di jazz, di balletto e di danza e circo".

Manovra - regole nuove per i concerti : biglietti nominativi per gli impianti sopra i 5mila posti : Ai concerti come alle partite di calcio. Da luglio per partecipare a uno spettacolo in uno "stadio" sarà necessario un biglietto nominativo e conseguente identificazione al momento dell'arrivo. E' quanto stabilisce un comma del maxiemendamento alla Manovra

Manovra - slitta l'obbligo di iscrizione agli albi per chi non ha abilitazione : ordini sul piede di guerra : Approvata dal Senato col voto di fiducia , la Manovra tornerà in terza lettura alla Camera per l'ok finale. Ma mentre la maggioranza festeggia, opposizioni e sindacati protestano anche per una misura ...

Manovra - come si svolge l’attività dei lobbisti : “Facciamo funzionare meglio la democrazia” : come funziona l'attività dei lobbisti durante la legge di Bilancio? E cosa fanno concretamente? Lo spiega Giusi Gallotto, ceo di Reti, sottolineando che permette di far "funzionare meglio la democrazia". E sul rapporto con la nuova maggioranza aggiunge: "Non abbiamo riscontrato chiusure o ostacoli pregiudiziali. Su molte questioni abbiamo avuto un’interlocuzione costante e costruttiva".Continua a leggere

Manovra - Tajani : 'Gli italiani non piegheranno la testa' : "La Manovra del popolo è diventata la Manovra contro il popolo, ma gli italiani non piegheranno la testa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio ...

Noleggio auto - perché per gli ncc la Manovra mette a rischio il loro lavoro : Si fa sempre più acceso lo scontro tra il governo e gli ncc, ovvero gli autisti che forniscono un servizio di Noleggio auto con conducente. Dopo le proteste degli ultimi giorni contro la norma inserita nel maxiemendamento alla manovra che prevedeva il rientro in rimessa ad ogni corsa, poi stralciata per mancanza di coperture, nella notte tra sabato e domenica il governo ha emanato un nuovo decreto. Secondo il nuovo testo approvato dal consiglio ...

Manovra - l'Italia taglia i fondi all'Onu per 32 milioni all'anno : Siamo gli ottavi finanziatori al mondo, prima ancora di Russia, 75 milioni, e Canada, 71 milioni,. ll secondo canale di finanziamento è quello relativo alle missioni di pace, per cui l'Italia ...