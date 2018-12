Huawei Y7 2019 porterà il notch a goccia nel mercato entry level

In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019 : I Huawei P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attuali Huawei P20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più ...

Huawei P Smart 2019 : nuovo design e display da 6 - 21 pollici : Da Huawei un nuovo Smartphone di fascia media dal look raffinato e con un ampio schermo dai bordi sottili

Rivoluzione Huawei su device medio-bassi : nel 2019 la SuperCharge : Molto presto avrete un motivo in più per puntare sui dispositivi Huawei di fascia medio-bassa: stando a quanto riportato dalla fonte 'chargerlab.com', il produttore cinese starebbe lavorando ad una versione della sua SuperCharge proprio per questi dispositivi (il segmento in questione, fino ad oggi, sfrutta la QuickCharge 3.0 di Qualcomm a 18W, non in grado di offrire gli stessi risultati della soluzione proprietaria, di gran lunga più ...

Ecco Huawei P Smart 2019 : punti salienti e prezzo per l’Europa : Sciolto ogni dubbio su Huawei P Smart 2019, un prodotto ormai ufficializzato e perfettamente in linea con quanto ci aspettassimo dal produttore cinese per questo specifico esemplare. La somiglianza con l'altrettanto nuovo Honor 10 Lite è impressionante (come vi avevamo qui anticipato) per quel che riguarda il lato frontale: posteriormente la situazione cambia, visto soprattutto il comparto fotografico, raggruppato in un modulo verticale con ...

Huawei P Smart (2019) è ufficiale : Kirin 710 e Android 9 Pie a 249 euro : Sarà Huawei P Smart (2019) l'ultimo Smartphone ufficiale che chiuderà il 2018 di Huawei? Si tratta di un dispositivo già in vendita in Francia a 249 euro che arriva con a bordo Android 9 Pie, il nuovo Kirin 710 e una scheda tecnica molto simile all'appena nato Honor 10 Lite. L'articolo Huawei P Smart (2019) è ufficiale: Kirin 710 e Android 9 Pie a 249 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 - Huawei P Smart (2019) e Honor View 20 prendono forma : Scopriamo qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019), che sarebbero passati da Geekbench, e Honor View 20. L'articolo Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019) e Honor View 20 prendono forma proviene da TuttoAndroid.

Vendite smartphone 2019 : Huawei punta ai 200 milioni - Xiaomi ai 160 : Il 2018 sta volgendo al termine ed i produttori di smartphone, primi fra tutti Huawei e Xiaomi, stanno individuando gli obiettivi per il 2019. L'articolo Vendite smartphone 2019: Huawei punta ai 200 milioni, Xiaomi ai 160 proviene da TuttoAndroid.

Render stampa ufficiosi e specifiche dal TENAA per Huawei Y7 Prime (2019) aka Enjoy 9 : Huawei Y7 Prime (2019) aka Huawei Enjoy 9 è sempre più vicino. Nuovi Render stampa ufficiosi e un elenco di specifiche per una scheda tecnica proveniente dal TENAA ormai abbastanza verosimile sono le ultime nuove sul nuovo entry level della casa cinese. L'articolo Render stampa ufficiosi e specifiche dal TENAA per Huawei Y7 Prime (2019) aka Enjoy 9 proviene da TuttoAndroid.

Ecco i primi render e le presunte specifiche di Huawei Y7 Prime (2019) : Nuove indiscrezioni parlano delle probabili specifiche tecniche, del prezzo della versione base e ci mostrano alcuni render del presunto Huawey Y7 Prime (2019). Il nuovo entry level della casa di Shenzen potrebbe arrivare presto, entro il prossimo inverno. L'articolo Ecco i primi render e le presunte specifiche di Huawei Y7 Prime (2019) proviene da TuttoAndroid.

Irresistibile Huawei Video fino al 6 gennaio 2019 : anteprime film a 50 centesimi e prova per 3 mesi : Chi finora ha dato poca importanza a Huawei Video potrebbe ricredersi durante le prossime feste natalizie. Il servizio del produttore asiatico lanciato in Italia ad ottobre per la diffusione di contenuti di intrattenimento (soprattutto film) offre nuove possibilità di utilizzo, a costi pure molto ridotti, a partire da lunedì 3 dicembre e fino al 6 gennaio. La divisione italiana assicura prime visioni ma pure grandi classici nell'offerta ...

Huawei Y7 Prime (2019) passa le certificazioni e potrebbe arrivare presto : Le varianti di Huawei Y7 Prime (2019) sarebbero passate dalle certificazioni del TENAA e del MIIT, segno che il nuovo smartphone potrebbe essere relativamente vicino alla presentazione ufficiale. L'articolo Huawei Y7 Prime (2019) passa le certificazioni e potrebbe arrivare presto proviene da TuttoAndroid.

Eccessiva similitudine Huawei P Smart 2019 e Honor 10 Lite? Alcune foto render : Mettiamo altra carne a cuocere per quanto riguarda Huawei P Smart 2019, quello che sembra essere il fratello gemello, almeno esteticamente parlando, di Honor 10 Lite, dispositivo presentato appena qualche giorno fa in madrepatria (potrete trovare in questa pagina tutte le informazioni relative su scheda tecnica e prezzo locale). Roland Quandt, leaker che sappiamo essere ben informato su tutto quello che riguarda il mondo Huawei e Honor, ha ...

Primi render per Huawei P Smart 2019 - il “gemello” di Honor 10 Lite : Scopriamo le prime immagini stampa di Huawei P Smart 2019, che sembra in tutto e per tutto il fratello gemello di Honor 10 Lite presentato da poco in Cina. L'articolo Primi render per Huawei P Smart 2019, il “gemello” di Honor 10 Lite proviene da TuttoAndroid.

Un best-buy il prossimo Huawei P Smart (2019)? Dettagli estetici e tecnici : Se il prossimo Huawei P Smart (2019) possa configurarsi da subito come best-buy non ci è ancora dato saperlo, ma possiamo già farvi pregustare quelle che potrebbero essere alcune delle sue specifiche tecniche di spicco. Stando alla combinazione di rumors provenienti da XDA Developers, dal noto portale Slashleaks e dal sito FCC, il device potrebbe debuttare in Europa nel mese di gennaio, ad un prezzo base di 199 euro. Il telefono avrà un design ...