Capodanno | palestra post feste? Ecco come esercizio riduce grasso pancia

Capodanno - palestra post feste? Ecco come l’esercizio riduce il grasso della pancia : Se fra i propositi per l’anno nuovo c’è anche quello di andare in palestra a smaltire l’effetto delle abbuffate natalizie, è bene mantenere questo punto saldamente in cima alla lista. A sostenere la speranza di veder snellire il girovita è la scienza. Che suggerisce a chi ha deciso di scommettere sull’esercizio fisico di crederci fino in fondo. “Quando si comincia con gli allenamenti può aumentare il peso corporeo a ...