Calcio | Giorgetti | chiudere stadi per violenza e razzismo

Calcio e violenza - Giorgetti : 'Serve inversione di rotta' : 'Il Calcio , lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Serve un segnale chiaro anche da parte del mondo sportivo: oltre a punizioni esemplari è necessaria un' inversione di rotta' . Lo dice Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo i fatti di Inter-Napoli. Giorgetti ...

TotoCalcio - il sottosegretario Giorgetti sulla Manovra : 'Non è abolito ma è un rilancio' : Vuole essere uno strumento che se rilanciato contribuisce perché gli introiti restano nel mondo dello sport, a finanziare il mondo dello sport come in passato". Così il sottosegretario alla ...