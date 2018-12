Terremoto di magnitudo 4 8 nel Catanese

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania - 10 feriti : chiuso tratto autostrada : Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna. Registrata alle 3,19 dall'Ingv. Dieci feriti e danni ad abitazioni. chiuso tratto autostrada

