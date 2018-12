ansa

: Prenotano 60 pizze ma non vanno al locale, cibo ai clochard #estero - laregione : Prenotano 60 pizze ma non vanno al locale, cibo ai clochard #estero - AnsaLombardia : Prenotano 60 pizze ma non si presentano - Lombardia - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Prenotano 60 pizze ma non si presentano -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) ANSA, - MILANO, 26 DIC - Avevano prenotato per sessanta persone in un locale di Gessate ma non si sono presentati. Così il titolare, Roberto Smenghi, ha deciso di distribuire tutte lepreparate ...