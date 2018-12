Aumento Ires in manovra | conto salato per enti no-profit

Manovra - possibile Aumento delle tasse : ecotassa - Ires - meno detrazioni : Nella legge di bilancio 2019 sono previste aumenti di tasse e introduzione di nuove. "Più che nascoste, le tasse della Manovra sono manifeste" afferma Giorgio Mulè, il portavoce di Forza Italia. Anche Brunetta non risparmia critiche, sostiene che il prossimo anno vedremo tasse abbassate per l'1% dei cittadini e aumentate per l'altro 99%: per il politico si tratta di "un tradimento del programma di centrodestra". Manovra , aumento nascosto nella ...

Aumento Iva - web tax - Ires su per Terzo settore : i 6 punti oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’Aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta