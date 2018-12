Anche HONOR | con YOYO | entra nel mercato degli speaker intelligenti Ma al momento solo

Aiuta la padrona disabile a laurearsi - laurea ad honorem Anche al cane : La storia di Griffin, un golden retriever di 4 anni, che durante la cerimonia al termine del percorso di studi della venticinquenne Brittany Hawley, si è presentato al suo fianco con tanto di tradizionale cappello nero per ricevere la laurea honoris causa. "Ha dimostrato una costante e totale dedizione per il benessere e il successo della studentessa" hanno spiegato dall'Università.Continua a leggere

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile Anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play , Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight , realizzato da ArnovaG82. L'articolo Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Anche HONOR 8 tra gli smartphone nocivi per la salute : contromisure in ottica SAR : Fa discutere molto in queste ore un nuovo bollettino sul SAR, con cui possiamo scoprire che in Francia di recente sono stati individuati ben otto smartphone con valori superiori alla soglia consentita, tra cui Honor 8. Per chi non lo sapesse, il SAR è l'acronimo di Specific Absorption Rate ed ha il compito di determinare la misura dell'energia che viene assorbita dal corpo umano attraverso le emissioni radio dei telefoni. Proviamo dunque ad ...