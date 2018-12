Pesaro | agguato in centro | ucciso con 20 colpi di pistola | la vittima era un

Agguato in centro a Pesaro - ucciso un collaboratore giustizia : Un uomo di 50 anni è stato ucciso in pieno centro a Pesaro : a sparargli, secondo le prime testimonianze, sarebbero stati in due. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe un collaboratore di giustizia . L'...

