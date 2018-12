Milan | due idee dal Sassuolo

Milan - saltano due obiettivi del centrocampo : Il Milan cerca un centrocampista. Nel mirino dei rossoneri erano finiti anche Baselli del Torino e Sensi del Sassuolo ma, come scrive il Corriere dello Sport , sia Cairo che Squinzi ritengono incedibili i due giocatori.

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Napoli - la confessione di Ancelotti : “Vicino al ritorno al Milan in due occasioni” : Sulle pagine del Corriere della Sera si può trovare l’intervista fiume rilasciata da Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Sulla Serie A: “C’è una buona qualità di gioco. Ci sono giovani interessanti e un nuovo presidente federale con le idee chiare. La Serie A è allenante in chiave tattica, dove il dettaglio fa ancora la differenza, lo è meno da un punto di vista fisico, visti i ritmi“. Sul Napoli: “È ...

Basket - Serie A 2019 : a Natale due derby lombardi e uno emiliano. 25 dicembre con Varese-Cantù - Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia : A nove anni dal primo tentativo di giocare anche il giorno di Natale, effettuato dalla Virtus Bologna nel 2009, la Serie A torna a sperimentare quella che in NBA è una tradizione pluridecennale ormai consolidata. Stavolta le partite saranno tre, tutte all’interno di uno dei triangoli storici del Basket italiano: Varese-Milano-Bologna. Andiamo a vedere cosa c’è da attendersi dal trittico natalizio. OPENJOBMETIS VARESE-ACQUA S. ...

DIRETTA MilanO VARESE/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due - si gioca! - Serie A1 - : DIRETTA MILANO VARESE streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo, piatto forte della Serie A di basket , oggi 23 dicembre, .

Milan - Gattuso si gioca la panchina nelle prossime due partite : testa a testa per il sostituto : E’ un momento difficilissimo per il Milan forse il più brutto dall’inizio della stagione, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con un altro ko, questa volta nella gara davanti al pubblico amico contro la Fiorentina. Emergenza a centrocampista che però non giustifica la brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso, la squadra ha smarrito la via della rete e dimostra ancora una volta pesanti lacune. La stagione può ...

Inter e Milan - il Natale delle Milanesi rovinato da due provinciali : ... tra assenze, ieri mancavano quasi tutti i centrocampisti, e voci di merc ato incontrollate sono davvero tante le sbavature attorno al mondo rossonero. Prendiamo ad esempio il caso Higuain : il ...

Milan - nessun confronto tra Gattuso e la società : decisive le prossime due gare : Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, costata al Milan il quarto posto in classifica, non c’è stato alcun confronto tra la società e Rino Gattuso. Al termine del match il tecnico si è prestato ai microfoni dei giornalisti e alla conferenza per poi lasciare lo stadio, cosa che Leonardo e Maldini avevano già fatto. Ciò ovviamente non significa che è tutto tranquillo e che il credito di Gattuso sia infinito: infatti, a decidere ...

Milan - Gattuso si gioca il futuro : prossime due gare decisive : 180 MINUTI DECISIVI - Il calcio è quello sport di gruppo dove alla fine a pagare è sempre l'allenatore. Che, nel caso di Gattuso, ha sulla coscienza diversi momenti negativi: dalla totale bulimia di ...

Milano - sassi contro treni della metro : presi due 13enni : Lanciavano sassi contro i treni della metropolitana a Milano spaventando i passeggeri e danneggiando treni. La polizia ha identificato gli autori: si tratta di due 13enni italiani . "Lo facevamo per ...

Calciomercato Inter - Marotta già in aria derby : ingaggia un duello serrato col Milan : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta lavorando ad un acquisto di spessore per il centrocampo, ma occhio al Milan che fa concorrenza… Calciomercato Inter, Beppe Marotta al lavoro per rafforzare la rosa di Spalletti. Il neo arrivato in casa nerazzurra, intende aggiungere alla rosa un centrocampista, sempre dando un’attenta occhiata ai conti ed al Fair Play finanziario. In tal senso, ideale potrebbe essere l’innesto di un ...

Basket - il momento Olimpia tra campionato ed Eurolega : i due volti di Milano : Cosa succede a Milano? Bella, anzi bellissima che più bella non si può in Italia, con una striscia ancora aperta di 10 vittorie consecutive a fronte di zero sconfitte, record assoluto dell'era moderna ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Milan - Higuain diventa un caso : a secco di gol da due mesi : ... dopo un avvio di stagione a tratti confortante l'attaccante argentino pare aver perso quel killer instinct che lo ha reso celebre in tutto il mondo. C'è chi sostiene che il periodo complicato dell'...