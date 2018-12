Meteo | la nebbia dà un po' di tregua Sole e freddo fino a Capodanno

Meteo - arriva la tempesta di Natale : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Pioggia e nevicate tra il 24 e il 25 dicembre, ma non in tutta Italia. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all’alta pressione già da Santo Stefano

Meteo - arriva la tempesta di Natale che divide l’Italia : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Che tempo farà a Natale? Secondo le previsioni Meteo, è prevista l'irruzione di aria più fredda da Nord e Nordest sull'Italia il giorno della Vigilia, che porterà pioggia sulle regioni del Centro-Sud, in particolare tra Alta Toscana e Liguria, Campania, Lazio e Calabria, e nebbia al Nord. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all'arrivo dell'alta pressione già da Santo Stefano.Continua a leggere

Meteo oggi : tempo stabile e tanto sole - qualche nebbia al Nord : Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi e consolidarsi ulteriormente su gran parte del territorio nazionale e sul Mediterraneo in...

Meteo - pioggia in arrivo al Sud e nebbia al Centro-Nord. Ma le temperature sono in aumento : Secondo le previsioni Meteo di oggi, martedì 4 dicembre, il tempo sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia, con piccoli rovesci al Sud, in particolare su Puglia e Sicilia, e nebbia al Centro-Nord, con le temperature che si manterranno alte rispetto alla media stagionale. Ma da venerdì cambia tutto: il weekend dell'Immacolata sarà ricco di piogge e gelo.Continua a leggere

Meteo Valle d’Aosta : spessa coltre di nebbia sul fondo valle - spazzata via dal vento : Nelle prime ore del mattino in valle d’Aosta, da Saint-Vincent ad Aymavilles, si è formata una spessa coltre di nebbia: l’ufficio Meteo ha spiegato che si tratta di “aria umida condensata per il freddo“, in seguito “spazzata via dal vento proveniente dalla valle del Gran San Bernardo e dal sole che ha riscaldato l’area“. L'articolo Meteo valle d’Aosta: spessa coltre di nebbia sul fondo valle, ...

Meteo - weekend di nubifragi : sabato e domenica di pioggia - neve e nebbia : Arriva una nuova fase di maltempo che si protrarrà per tutto il weekend, l’ultimo del mese di novembre. Secondo gli esperti Meteo sin dalle prime ore di oggi una perturbazione atlantica porterà le prime piogge in Toscana, Liguria e Piemonte. Previsto maltempo anche sabato e domenica da Nord a Sud.Continua a leggere

Meteo in VALPADANA : la NEBBIA è davvero diminuita negli ultimi decenni? : Meteo Valle Padana, chi ci abita rammenta che in passato la NEBBIA era molto più densa e frequente rispetto ad oggi, ma ecco che dice la scienza in tal proposito. La risposta è sì, perlomeno secondo diversi studi , citato successivamente, . Colpa del Meteo ? No, perché le condizioni per lo sviluppo di nebbie sono le medesime sia prima ...

Meteo : dopo la pioggia sara' la nebbia la protagonista dei prossimi giorni : Meteo - Con l'alta pressione la nebbia sarà la nuova protagonista! Meteo - Gli ultimi aggiornamenti matematici confermano che nel corso dei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione...

Meteo Umbria : giornata di nebbia a Perugia : nebbia sul fondovalle questa mattina a Perugia: nonostante la visibilità sia ridotta, non si segnalano particolari problemi alla circolazione. Nel centro storico e nella parte alta della città il sole splende, in netto contrasto con la vallata. Sullo sfondo si scorgono Assisi e il Monte Subasio. L'articolo Meteo Umbria: giornata di nebbia a Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.