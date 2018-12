Turismo in Sicilia | numeri in crescita per il Natale 2018 Ma ci sono i soliti problemi

'Sicilia e Turismo : Azioni concrete per il futuro' : Politica ed impresa devono dialogare costantemente". Un incontro proficuo che apre una nuova fase di dialogo e crescita per lo sviluppo dell'Isola con un'assunzione di responsabilità da parte di ...

Turismo - export - occupazione. Che novità ci sono sull'economia siciliana : In Sicilia l'economia arranca, non si può parlare di crescita, nè di ripresa, con ampi margini positivi. In molti settori si può vedere il bicchiere più mezzo pieno rispetto ad altri. La provincia di ...