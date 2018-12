Salvini si è messo il cappello di Babbo Natale per i bambini in ospedale 

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Terremoto - Salvini scrive a cittadini Centro Italia : “Non ho mai smesso di pensare a voi” : il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta ai cittadini dell’Italia centrale, con particolare riferimento a chi è stato colpito dal Terremoto. La lettera è stata pubblicata oggi nel Corriere dell’Umbria diretto da Davide Vecchi e alle altre edizioni provinciali dello stesso quotidiano. “Dopo la campagna elettorale non ho smesso di girare le città e le piazze. E non ho smesso di pensare alle vostre terre ...

Una frase di Salvini su 'Hezbollah terroristi' ha messo in imbarazzo il governo : Un tweet delle 16:36, ora di Israele, al termine della visita di Matteo Salvini, scortato dall'esercito israeliano, alle postazioni dell'operazione 'Scudo Nord' che Tsahal sta conducendo contro i ...

Una frase di Salvini su "Hezbollah terroristi" ha messo in imbarazzo il governo : Un tweet delle 16:36, ora di Israele, al termine della visita di Matteo Salvini, scortato dall'esercito israeliano, alle postazioni dell'operazione 'Scudo Nord' che Tsahal sta conducendo contro i tunnel al confine tra Libano e lo Stato ebraico. Pochi minuti prima di salire sull'elicottero che lo porterà a Gerusalemme, Salvini usa i social per indicare Hezbollah, il movimento e partito sciita libanese, come ...

Il pm Spataro infuriato per il tweet di Salvini : «Ha messo a rischio un blitz». La replica : vada in pensione : Operazione contro la mafia nigeriana, l’accusa del procuratore di Torino al ministro dell’Interno, che su Facebook ribadisce: «tweet fatto un’ora dopo. Attacco politico»

Il pm Spataro infuriato per il tweet di Salvini : «Ha messo a rischio il blitz». La replica : vada in pensione : Eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare. Il messaggio social del vicepremier anticipa la conclusione dell’operazione e manda su tutte le furie il procuratore capo. Dopo le accuse la risposta del vicepremier: «Basta parole a sproposito»

Manovra - Salvini e Di Maio disponibili al compromesso sul deficit al 2% : È l'Economia insomma che sta gestendo la trattativa, è Tria il vero trait d'union tra Roma e Bruxelles, nonostante Di Maio e Salvini abbiano riconosciuto al premier il ruolo di «regista» per una ...

Boschi : “Salvini avevo promesso di tagliare le accise sulla benzina - invece ne arriva una nuova” : "Salvini aveva promesso di eliminare le accise della benzina: non solo non l’ha fatto, ma ne ha messe un’altra, nuova di zecca, per la Liguria": ad accusare il ministro dell'Interno è Maria Elena Boschi. Un emendamento alla manovra, infatti, introduce la possibilità per il 2019, per la Regione Liguria, di aggiungere fino a 5 centesimi al litro di accise.Continua a leggere

Matteo Salvini non va al vertice con Cav e Meloni. FI : 'Prossima volta chiederemo il permesso a Di Maio' : Avevano scelto apposta la residenza milanese di Silvio Berlusconi in via Rovani, e non Arcore, per non dare nell'occhio. O almeno queste erano le intenzioni e i desiderata, sopratutto di Matteo ...

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Boldrini contro Salvini : “Hai messo alla gogna tre minorenni su Fb - cancella quel post” : Durante un fuori onda, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Salvini di cancellare i commenti sessisti presenti sulla sua pagina Facebook e riferiti alle tre studentesse minorenni ritratte con un cartello anti-Salvini durante una manifestazione di protesta. Il vicepremier ha risposto: "Ma tu hai visto che cartello avevano in mano queste? Parlano di piazzale Loreto". "Mi dissocio da questo, ma ...

Casamonica - Salvini : “Rimesso ordine in un quartiere - dando un segnale. Pacchia finita per questi soggetti” : “Hanno rimesso ordine in un quartiere, dando un segnale”. Arriva anche Matteo Salvini sul luogo del maxi-blitz partito all’alba al Quadraro, quartiere di Roma est, condotto dalla Polizia Locale di Roma Capitale per abbattere otto villine del clan dei Casamonica. “La Pacchia è finita per queste persone”. Una staffetta con Virginia Raggi? “Non l’ho ancora vista ma la chiamerò tra poco per ringraziarla ...

Salvini sugli inceneritori e Acosta riammesso alla Casa Bianca : DALL'ITALIA Gli studenti manifestano contro il governo in 70 città italiane. I contestatori hanno bruciato le bandiere di Lega e Movimento cinque stelle in Piazza del Duomo a Milano. Alessio Bottalico, uno degli organizzatori, ha detto: “Nella manovra non c’è un euro in più sull’università e sul dir

Diritti Lgbtqi - Appendino : “Da Salvini passi indietro”. Arcigay : “Oggi M5S ha smesso di esprimersi su questi temi” : “Rimaniamo dell’idea che la trascrizione all’anagrafe dei bimbi nati da coppie omosessuali sia un passo in avanti, mentre la posizione di Salvini rappresenta un passo indietro”. La sindaca di Torino Chiara Appendino, intervenuta questo pomeriggio all’apertura del XVI Congresso Nazionale dell’Arcigay, commenta così la posizione del vicepremier Matteo Salvini sul tema dei Diritti delle coppie omosessuali. “Sono orgogliosa della nostra forzatura, ...