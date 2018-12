MotoGp – Lorenzo copia Biaggi nello stile di guida? Max stuzzica amichevolmente lo

MotoGp – Lorenzo-Ducati - è già guerra? Jorge sincero : il tweet sulle affermazioni di Tardozzi è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo commenta con sincerità ed in maniera pungente delle recenti dichiarazioni di Davide Tardozzi, manager Ducati La stagione 2018 di Jorge Lorenzo non è stata troppo soddisfacente. Il maiorchino ha vissuto un anno travagliato in casa Ducati, tra netti miglioramenti, vittorie, piccole soddisfazioni, ma anche deludenti infortuni e brutte cadute che non gli hanno permesso di chiudere al meglio la sua avventura in ...

MotoGp – “Andavi come in bici sulla Ducati” : il botta e risposta ironico tra Jorge Lorenzo ed il fan su Twitter [FOTO] : Jorge Lorenzo su Twitter risponde ad un suo follower, l’utente lo accusa di ‘essere andato come in bici’ sulla Ducati l’anno scorso: la replica dello spagnolo Jorge Lorenzo è sempre molto attivo sui social ed in particolare su Twitter. Dopo aver postato il video della sua prima vittoria in Ducati, il pilota spagnolo ha commentato: “questo è uno stile selvaggio“. Un utente però, non condividendo il ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

MotoGp - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

MotoGp - a tutto Petrucci : “Lorenzo mi ha sorpreso. Dovizioso? Mi ha preso in disparte e…” : Il pilota della Ducati ha parlato della sua nuova avventura, soffermandosi sul rapporto con Dovizioso e sugli obiettivi della prossima stagione Sta per arrivare la stagione tanto attesa per Danilo Petrucci, quella dell’esordio su una Ducati ufficiale, tanto inseguita nel corso degli ultimi anni. Il ternano prenderà il posto di Jorge Lorenzo, affiancando Andrea Dovizioso con l’obiettivo di lottare per i primi posti in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e il paragone tra moto e auto : “penso sia più facile per noi motociclisti guidare una monoposto di F1 che viceversa” : Jorge Lorenzo ed il paragone tra due e quattro ruote: il parere del maiorchino sulla differenza tra motoGp e F1 Jorge Lorenzo sta lavorando sodo sul suo fisico per recuperare la sua forma, dopo il brutto infortunio che ha rovinato il suo finale di stagione 2018 con la Ducati, per iniziare la nuova avventura in Honda al top. Il pilota maiorchino ha di recente partecipato al gala ‘Sport and Talk from Hangar-7’ di ServusTV durante ...

MotoGp : la presentazione della Honda di Marquez e Lorenzo sarà il 23 gennaio a Madrid : I flash saranno tutti per il campione del mondo in carica e per il maiorchino, che dopo due stagioni in Ducati ha deciso di fare il grande salto con una moto che mai aveva finora provato in MotoGP, ...

Jorge Lorenzo : “La Formula Uno è fantastica - ma la MotoGp è più difficile. Un sogno guidare una F1” : Jorge Lorenzo ha partecipato all’annuale Galà “Sport and Talk from Hangar 7” di Servus TV insieme ad altri volti noti del motorsport. Lo spagnolo ha colto l’occasione per soffermarsi sulla sua carriera in MotoGP e per parlare della sua esperienza con le auto, confrontando così due e quattro ruote. Il pilota della Honda, infatti, era salito su una Mercedes W06 a Silverstone a ottobre 2016. Sono ormai innumerevoli gli ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

MotoGp - Mick Doohan/ 'La concorrenza fra Marquez e Lorenzo? Gioverà sicuramente ad entrambi' : MotoGp, Mick Doohan: 'La concorrenza fra Marquez e Lorenzo? Gioverà sicuramente ad entrambi'. Parla il cinque volte campione del mondo

MotoGp - Casey Stoner su Jorge Lorenzo in Honda : “Si adatterà in fretta alla moto e saprà essere competitivo” : Non ci sono dubbi che il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, dopo due anni in Ducati, sia uno degli spunti più accattivanti del Mondiale 2019 di motoGP. La scelta del maiorchino di correre da compagno di squadra del campione del mondo Marc Marquez è senza dubbio coraggiosa e sarà interessante verificare come l’adattamento alla nuova moto procederà. Se guardiamo all’esperienza con la Rossa, l’iberico ha impiegato quasi due ...

MotoGp - Marc Marquez non teme scintille nel 2018 : 'Lorenzo? La gente si aspetta un dramma' : Marquez, la condivisione dei box con Jorge Lorenzo a partire dalla stagione 2019 e la pressione: lo spagnolo sincero e rilassato in vista del nuovo motomondiale La stagione 2018 di MotoGp è terminata ...

