Milano | Salvini | ' In arrivo nuovi poliziotti'

Matteo Salvini Babbo Natale visita i bambini all'ospedale Buzzi di Milano : «Auguri a Di Maio e a Moscovici» : «A Di Maio dico auguri e grazie perché stiamo lavorando bene, andiamo assolutamente d'accordo». Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in visita all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Quanto ...

Salvini : nuova agenzia dei beni confiscati a Milano : Salvini: entro la fine dell'inverno a Milano sarà inaugurata la nuova agenzia dei beni confiscati. Avrà più poteri, più personale e più soldi.

Matteo Salvini a Milano : “Niente aumento dell’Iva nè ora nè mai” : La divisa è quella della Polizia di Stato, il passo è da vicepremier. Matteo Salvini in visita a Milano per inaugurare all’Ospedale Fatebenefratelli il nuovo Laboratorio di Genetica Forense della Polizia torna a parlare degli effetti della manovra economica. Con una rassicurazione assai attesa: «Non aumenteremo l’Iva nè nel 2019 nè nei prossimi ann...

Salvini non va al Colle per gli auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .

Natale - la contro-cerimonia di Salvini : niente Quirinale - resta a Milano : Il capo della Lega ha rivelato: 'C'è la recita di mia figlia, per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato'. Peccato però che poi il suo ufficio stampa ha fatto ...

Milano - riapertura dei Navigli divide M5s e Lega. “Totale sciocchezza - referendum”. Salvini : “Città ha già detto sì nel 2011” : La riapertura dei Navigli a Milano fa litigare Lega e M5s. Un’idea, quella di riportare allo scoperto e rendere navigabili gli antichi corsi d’acqua, alla quale l’amministrazione di Beppe Sala sta lavorando da tempo. E che il ministro pentastellato dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha definito una “totale sciocchezza”. Ma che vede Matteo Salvini “assolutamente favorevole”. Nel mirino del ministro ...

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non c’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

Milano - preso in ostaggio e rapinato in casa l’ex suocero del ministro Salvini : L’ex suocero del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stato rapinato giovedì sera nella sua casa di Milano. I banditi non hanno commesso violenze, ma il bottino sarebbe ingente. Lino Ieluzzi, padre dell’ex moglie del leader della Lega, è stato in ostaggio dei malviventi all’interno della propria abitazione per circa un’ora insieme a una governante. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della Polizia. Secondo ...

Milano - manifestazione studenti - bruciato manichino di Salvini in piazza (VIDEO) : Milano, nuovo gesto contro il governo in particolar modo contro le politiche di Matteo Salvini, gli studenti danno fuoco ad un manichino con le sue sembianze Un mese dopo il “No Salvini day”, questa mattina gli studenti medi milanesi sono tornati a sfilare lungo le strade del centro di Milano insieme con i collettivi studenteschi e gli antagonisti del centro sociale “Cantiere” con lo slogan: “Disobbedire alle leggi ...

