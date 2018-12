MEGLIO UN ANNO SENZA SESSO CHE UN ANNO SENZA INTERNET

laragnatelanews

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Le priorità al mondo cambiano per evoluzione sociale, per mutamento delle necessità, per diverso modo di muoversi. Un tempo si lottava per trovare cibo o per la sopravvivenza. Quando ci si distacca troppo però dalle origini animali che comunque ci contraddistinguono, diventiamo insensibili ai fattori Necessari alla sopravvivenza. In noi cambiano anche i Valori, i Riferimenti più normali e banali. Cibo, cacciare, difendersi, lottare, lavorare, amore e, perdono di valore. Oggi il cibo c’è a sufficienza, di minore qualità, ma abbonda per sopravvivere – e spesso ciò interessa marginalmente. Il lavoro non è un obiettivo ma un sistema per avere denaro. Sono diminuite spesso anche le ambizioni, non c’è rabbia, non c’è necessità, muore la voglia di evolversi, migliorare svettare. Amore esubito una metamorfosi sociale evidente. Si è persa ...