Ma prima di Babbo Natale chi li portava i regali?

ilfoglio

: Prima o poi dovrete dire ai vostri bambini che Babbo Natale non esiste: vi consiglio intanto di tenere gli scontrin… - Frances90320752 : Prima o poi dovrete dire ai vostri bambini che Babbo Natale non esiste: vi consiglio intanto di tenere gli scontrin… - ClaudioMaurelli : Cosa desidero da babbo natale? Di conoscere persone sincere con sé stesse, senza strategie e senza paura di dire qu… - abouthvim : @coucheravectoi @KLEIGHJVNER Il mio regalo più triste è stato ricevere una bambola di pezza da mia nonna l'anno dop… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Vengono chiamate Strenne di, ma in realtà esistono dadel. Strenia era infatti parola sabina equivalente al latino salus, e nome di un bosco sacro in cui venivano tagliati rami sacri da regalare come auspicio di salute per il nuovo anno, specialmente durante i Saturnali, a metà d