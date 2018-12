Glicemia alta | 5 segnali da non trascurare

dilei

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Laè un problema che riguarda sempre più persone, anche se spesso chi ne soffre non sa di averla.Un aumento del livello di glucosio nel sangue è uno dei sintomi del diabete ed è un disturbo che va tenuto sotto controllo per evitare conseguenze per la salute. Come accorgersi del problema e cogliere iin tempo? Oltre alle analisi del sangue, che tutti dovremmo effettuare spesso, possiamo anche interpretare i messaggi inviati dal nostro corpo. Quando qualcosa non va infatti il nostro organismo cerca di metterci in allarme attraverso alcunipiuttosto evidenti che però il più delle volte vengono ignorati.Ci sono in particolare cinque sintomi che non andrebbero mai trascurati e che dovrebbero spingerci a fare ulteriori accertamenti per valutare i livelli di. Ecco quali sono:Sete frequente – Chi soffre dispesso fa i conti con ...