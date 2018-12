Conte spiega perché in Senato non c' è stato tempo di discutere la manovra

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : 'Moscovici - vieni in Senato a spiegarci' : Che si tratti del premier Giuseppe Conte ? Del ministro dell'Economia Giovani Tria? O di quello 'ombra' ravveduto sulla via dell'Unione europea, Paolo Savona ? No, peggio. Molto peggio. Il ...

Conte ha spiegato come è riuscito a convincere Salvini - Di Maio e l'Ue : Il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al 'Corriere della Sera', racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta. "Dovevo portare a casa - spiega - un risultato importante per l'Italia: evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito ...

"In Ue ho spiegato i rischi del no"Così Conte ha piegato i rigoristi : Il premier Giuseppe Conte racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta Segui su affaritaliani.it

Conte spiega la manovra al Senato. Si dimette il capo di gabinetto del ministero dell'Economia : Tria: soddisfazione mia e di tutto il governo - Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia si è dimesso. Il principale collaboratore di Tria, da tempo sotto attacco del M5s, ha ...

Fisco - finanza e lavoro : Confindustria Cuneo spiega i principali Contenuti della Manovra : Martedì 18 dicembre, alle 15.30 , presso la sala Michele Ferrero di Confindustria a Cuneo , corso Dante 51, si svolgerà il seminario tecnico "Manovra di bilancio 2019. Prime osservazioni", rivolto a ...

Conte più ottimista sull'intesa con la Ue. Tria a Bruxelles spiega la nuova manovra : Da Palazzo Chigi non filtrano commenti ufficiali alle parole di Moscovici. Confermati i capisaldi della manovra: Reddito di cittadinanza e Quota cento per le pensioni -

30 ottobre - Presentazione del libro di Alice Zannon - L'arte Contemporanea spiegata a mia nonna - Otranto - Lecce - : Trovo sia una rivoluzione trasmettere il sapere e acquisire conoscenza e, in fondo, l'appellativo di rivoluzione, se preso in prestito dalla scienza, funziona perfettamente. Revolutio è il giro che ...

Manovra : Conte - abbiamo spiegato all' Ue gli obiettivi - pronti a confronto : Nella lettera alla Commissione europea sulla Manovra "abbiamo anticipato le ragioni per cui abbiamo impostato la Manovra in questi termini, spiegato la direzione e gli obiettivi ma siamo disponibili a sederci a un tavolo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. "Se un Commissario europeo dice che la Manovra è da respingere ancora prima che venga scritta la lettera ...

Del Conte ci spiega perché il reddito di cittadinanza non funzionerà : Roma . "Più che propaganda, mi pare si tratti di mancanza di consapevolezza". Nel suo studio luminoso, al settimo piano, Maurizio Del Conte allarga le braccia: "Quando gli esponenti del governo ...

Conte : sconcertante sconfinamento - chiederò spiegazioni a Macron : Roma, 16 ott., askanews, - 'L'episodio degli agenti della Gendarmeria francese che hanno sconfinato per riportare in Italia due migranti lascia letteralmente sconcertati. E preoccupano le notizie di ...

Conte alle Camere : in Ue a spiegare manovra - dialogo senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - A Bruxelles a testa alta, convinti che l'appartenenza dell'Italia all'Ue sia 'irrinunciabile' ma anche che 'le politiche di austerity non siano più percorribili'. Dunque, ...