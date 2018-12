BMW - Indagini in Corea per ritardi nei richiami

quattroruote

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La BMW dovrà affrontare un'inchiesta penale indel Sud per non aver prontamente richiamato oltre 22.500 veicoli per il rischio di incendio. Il ministero dei Trasporti del Paese asiatico, al termine di un'indagine avviata dopo i casi di 40 veicoli andati a fuoco, ha depositato una denuncia contro la Casa bavarese presso la procura generale di Seul.Comminata anche una multa. Il ministero ha anche comminato una multa da circa 10 milioni di dollari alla BMW per inell'avvio della campagna di riparazione per 22.670 veicoli. L'indagine dei funzionari ministeriali è partita lo scorso agosto per verificare numerosi casi di auto incendiate: da inizio anno si contano quasi 40 casi di auto andate a fuoco. L'inchiesta ha portato alla scoperta di alcuni difetti che potrebbero aver causato la perdita di liquido refrigerante all'interno del sistema di ricircolo dei ...