Atlas | nel gioco è stato trovato un menu nascosto di Ark | Survival Evolved e i fan urlano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Studio Wildcard non è estraneo alla polemica. Se ben ricordate infatti il loro precedente, Ark:, èpesantemente criticato per aver lanciato un'espansione a pagamento prima che uscisse dall'Accesso Anticipato, riporta MSpoweruser.Ebbene, come possiamo vedere neanche questa volta non si è potuto fare a meno di accendere la discussione.è il nuovo titolo dello studio, e alcuni utenti sostengono non si tratti altro che di una versione "ritoccata" di Ark.Un utente Reddit dice: "Si inizia su una spiaggia con una grafica e un'interfaccia UI che ricordano molto Ark. Poi si colpiscono alberi, mob casuali, si raccolgono le piante per il crafting e per salire di livello, quasi esattamente come in Ark".Read more…