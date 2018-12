ilfattoquotidiano

: Assenteismo, arriva la “killer-app” dei furbetti del cartellino: senza la propria impronta digitale non si entra in… - Cascavel47 : Assenteismo, arriva la “killer-app” dei furbetti del cartellino: senza la propria impronta digitale non si entra in… - TutteLeNotizie : Assenteismo, arriva la “killer-app” dei furbetti del cartellino: senza la propria impronta… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il suo nome è “Cloudify NoiPa” e si potrà presto scaricare da AppStore e GooglePlay. È la killer-app per debellare la piaga deidel. Il ministro Giulia Bongiorno non la chiama così, ma è convinta che dove gli inasprimenti di pena si sono dimostrati inefficaci, riuscirà invece una applicazione su smartphone capace di andare a monte della piaga dell’, cioè a impedire materialmente che un dipendente figuri al lavoro quando non lo è. Come? Con un sistema di riconoscimento biometrico basato sull’impronta digitale. Il ministro per la Pubblica amministrazione lo aveva annunciato fin dal suo insediamento, oggi ilfattoquotidiano.it può anticipare anche come sarà sperimentato, il suo funzionamento, i tempi e i costi.“Sono convinta che questo sistema sarà una vera svolta”, dice il ministro. “L’ha raggiunto livelli non più sopportabili, come ...