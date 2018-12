«Vero falso» | il nuovo foglietto di Di Maio con il quiz sulle cose fatte

Manovra - Di Maio : "Troppe balle di Natale". E pubblica un quiz Vero-falso : Dopo le "cose fatte" ora una nuova lista dove il vicepremier elenca una serie di misure e invita a sottoporre i quesiti "a parenti e amici"

Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle 'cose fatte' di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il ' vero ' e il ' falso ' che secondo il vicepremier è stato detto e ...

"Vero o falso?" - il test di Di Maio sulla manovra : "Stanno girando un pò troppe "balle" di Natale sulla manovra del popolo. Così ho fatto questo test. In questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti". Il vicepremier e leader M5S, Luigi Di Maio, torna su facebook con un foglietto per difendere il lavoro del governo sulla manovra. Come per il lungo elenco con tutte le promesse mantenute e 'bollinate' con un "fatto", questa ...

Di Maio : «Troppe balle di Natale» e pubblica un quiz Vero-falso sulla Manovra : Il vicepremier ha postato su Facebook un test «vero e falso» su tutti i punti della Manovra e invita a sottoporlo «a parenti e familiari»

Manovra - il vicepremier Di Maio su Facebook sfida le critiche col test del 'Vero-Falso' : Il ministro del Lavoro mostra sui social cosa davvero contiene la Manovra del governo a guida Conte e cosa no. sfidando gli italiani scettici ad affrontare il test.

