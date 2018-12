NBA | Paul George porta OKC al primo posto e si iscrive alla corsa per il premio di MVP

NBA - Chris Paul : ancora il solito infortunio - lui e i Rockets vanno ko a Miami : Miami Heat-Houston Rockets 101-99 Più ancora del ko arrivato nei secondi conclusivi contro gli Heat, a Houston nel post-game preoccupano le condizioni fisiche di Chris Paul: la point guard dei Rockets ...

NBA – Chris Paul incorona James Harden : “è il miglior giocatore offensivo che abbia mai visto - è immarcabile” : James Harden, uomo franchigia e anima degli Houston Rockets: Chris Paul esalta le qualità del compagno dopo la grande prestazione offerta contro i Jazz Il tabellino recita 47 punti, 5 assist, 6 rimbalzi e 5 palle rubate in 41 minuti di partita. Numeri da MVP per quello che, in effetti, è il miglior giocatore della passata regular season: James Harden. ‘Il Barba’ ha fatto fuoco e fiamme nel successo dei Rockets contro Utah, dimostrandosi ...

NBA – Paul George in fiducia : “è la mia miglior stagione in carriera. Ecco cosa mi ha permesso di migliorare” : Paul George in piena fiducia in questo inizio di stagione: la stella dei Thunder evidenzia come alcuni cambiamenti tattici gli abbiano permesso di migliorare il suo gioco Con 18 vittorie e 10 sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono la terza forza ad Ovest, a -1 dai Nuggets e a -2 dagli Warriors, ma con due partite in meno ancora da giocare. Il merito di questa grande partenza è sicuramente di Paul George che sta viaggiando a 24.3 punti, ...

NBA – Chris Paul impressionato da James Harden : “durante un timeout ha detto al coach…” : Chris Paul impressionato dalla prova di James Harden contro i Lakers: il playmaker dei Rockets svela un particolre retroscena legato ad un timeout Una tripla doppia da 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, la quarta in carriera con almeno 50 punti messi a referto, sono numeri impressionanti quelli con i quali James Harden ha trascinato gli Houston Rockets al successo sui Los Angeles Lakers. ‘Il Barba’ si è preso sulle spalle i ...

NBA – Paul George - 47 punti per guidare la rimonta di OKC sui Nets : la curiosità sull’ultimo tiro è… incredibile : Paul George firma 47 punti nel successo dei Thunder sui Nets e firma la rimonta con un canestro di storica importanza nella sua carriera La star della notte NBA appena conclusa è senza dubbio Paul George. Il talento di OKC ha firmato 47 punti e 15 rimbalzi nel successo sui Nets che permette ai Thunder di essere la seconda forza dell’Ovest dietro i sorprendenti Nuggets. Paul George ha segnato ben 25 punti solo nell’ultimo ...

Bernardeschi - le nuove scarpe come una consolle. Nella NBA un precedente con Paul George. FOTO : Bernardeschi, attaccante della Juve, tra testimonial che Nike utilizzerà per sponsorizzare le nuove scarpe EA SPORTS X PhantomVSN, realizzate in collaborazione con EA Sports, noto brand di videogiochi ...

NBA - obiettivo sugli Houston Rockets : scatti d'autore per Paul - Harden & Co. : L'obiettivo di Matteo Marchi questa volta mette a fuoco gli Houston Rockets di Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony. Uno sguardo originale, con scatti in bianco&nero, per una delle squadre più ...

NBA – Paul George non ha dubbi : “Westbrook fastidioso? Alcuni non vogliono giocare nemmeno LeBron James” : Paul George difende Russell Westbrook dalle accuse di Alcuni ex compagni: non é affatto fastidioso giocare con lui Palla in mano, personalità, un occhio alle statistiche e la voglia di continuare a tirare, anche se le statistiche sono tutt’altro che positive. Russell Westbrook é questo, prendere o lasciare. Mr. Tripla Doppia o un giocatore egoista e fastidioso con il quale giocare. Definizione confermata da diversi ex compagni, non ...

NBA - Rajon Rondo : 'Chris Paul - altro che bravo ragazzo'. E Morey risponde : Tra meno di una settimana tutti e tre i protagonisti della rissa di domenica scorsa saranno nuovamente sul parquet , l'NBA ha scelto di non utilizzare il pugno duro, , ma le ripercussioni dello ...

NBA – Rajon Rondo e Glen Davis in coro : “Chris Paul fa il bravo ragazzo - in realtà nessuno sa che…” : Rajon Rondo torna all’attacco dopo la rissa di Lakers-Rockets: il playmaker giallo-viola scredita l’immagine di Chris Paul e Glen ‘Big Baby’ Davis conferma le sue parole In merito alla rissa generatasi durante Lakers-Rockets, che ha coinvolto Chris Paul, Rajon Rondo e Brandon Ingram, sono intervenuti diversi giocatori e addetti ai lavori. Attesissimo il commento di Rajon Rondo, uno dei protagonisti della rissa, che ...

NBA – Da Rondo a Glen Davis - tutti contro Paul : “è un pessimo compagno di squadra” : Paul-Rondo, un caso che non smette certo di far parlare di sé: adesso arrivano le parole di Davis e Hollins contro il play dei Rockets La lite Paul-Rondo non mette di far parlare. Il playmaker dei Lakers ha rilasciato un’intervista che farà discutere ad Espn: “Io non cercavo di sputargli in faccia. Basta guardare il video: guardando Melo o Gordon, se io avessi voluto colpire Paul si sarebbero immediatamente voltati, ma non ...

NBA – Rissa Rondo-Paul - Draymond Green attacca : “con me due pesi e due misure. Sanzioni? Spazzatura” : Draymond Green non si è fatto sfuggire l’occasione di commentare la Rissa fra Chris Paul e Rajon Rondo: da una parte il cestista degli Warriors si è ‘goduto’ lo spettacolo, dall’altra ha criticato le sanzioni infliette dall’NBA In merito alla Rissa generatasi durante Lakers-Rockets, che ha coinvolto Chris Paul, Rajon Rondo e Brandon Ingram, sono intervenuti diversi giocatori e addetti ai lavori. Uno fra i ...

NBA – Ingram commenta la rissa Rondo-Paul : “ho sbagliato e devo pagare - ma difenderei ancora i mie compagni” : Brandon Ingram si è detto pronto a scontare la sua squalifica, in seguito al pugno tirato durante la rissa fra Rondo e Paul, ma il giovane Lakers sarebbe pronto a rifarlo per difendere i suoi compagni Nel corso della rissa fra Rajon Rondo e Chris Paul, terminata con una squalifica per entrambi, è stato protagonista anche Brandon Ingram, lanciatosi nel bel mezzo dell’alterco con un pugno che gli è costato 4 giornate di stop. Il ...

NBA – Rissa Rondo-Paul - la reazione di LeBron James : “cosa ho detto alla squadra? Ecco com’è andata” : Dopo la Rissa fra Rajon Rondo e Chris Paul, puniti con una squalifica che ha colpito anche Ingram, LeBron James ha spiegato cosa è accaduto una volta tornati negli spogliatoi Inizio di stagione complicato per i Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola si è trovata a dover affrontare più di un problema nelle prime partite di stagione, ad iniziare dalle due sconfitte in altrettante partite, per passare poi alla Rissa scatenatasi durante ...