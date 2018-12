Gatwick - 50.000 sterline a chi aiuterà : ANSA, - LONDRA, 23 DIC - La direzione dell'aeroporto di Gatwick mette 50.000 sterline sul piatto: destinate a chi sarà in grado di aiutare la polizia ad arrestare i 'manovratori' - tuttora misteriosi -...

Droni a Gatwick - voli di nuovo sospesi : da martedì 120.000 passeggeri a terra : Non c'è pace per i viaggiatori a Gatwick. L'aeroporto londinese è nuovamente chiuso per un ulteriore «sospetto avvistamento di un drone». Lo scalo da stamani ha...