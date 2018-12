Astori | la madre ripercorre quel maledetto giorno e chiede che sia fatta chiarezza | “non

sportfair

(Di domenica 23 dicembre 2018) La scomparsa die l’indagine sulla sua morte, ladi Davide alla ricerca della verità sul decesso del figlio: “non voglio che il suo sacrificio sia inutile” Tra pochi giorni sarà il primo Natale senza Davideper la famiglia dell’ex difensore della Fiorentina. Il calciatore, morto prematuramente lo scorso 4 marzo nel sonno, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco, per cui sono attualmente indagati due medici. A volere la verità, su cosa è accaduto a suo figlio inla stanza d’albergo ad Udine in cui Davide non si è più risvegliato, è ladi. La signora Anna a Corriere della Sera ha espresso la sua volontà di conoscere (qualora ci fossero) i responsabili della morte del difensore.Jennifer Lorenzini/LaPresse“Io voglio un perché, non voglio un colpevole, perché sono sicura che un colpevole non esiste. ...