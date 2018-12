Addio a Stefano Livadiotti

Addio al nostro Stefano Livadiotti - uomo indomito - giornalista senza paura : Sfrontato, elegante, indifferente alle conseguenze che poteva avere su di lui quello che aveva scoperto e scritto. Così ci piace ricordarlo ed è così che gli vogliamo bene. Tutta la redazione de L'Espresso si stringe alla sua famiglia. E resterà la sua casa

Addio al nostro Stefano Livadiotti - uomo indomito - giornalista senza paura : Io morirò nella cronaca e basta», afferma un vecchio della redazione nella prima pagina di Conversazioni nella Cattedrale di Mario Vargas Llosa. Stefano è morto sabato notte. Ci ha dato l'esempio di ...

Stefano Sala dopo il reality e l'Addio a Benedetta : 'Perdere Dasha mi farebbe impazzire' : Stefano Sala, tra i protagonisti più discussi di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, continua a tenere banco sulle varie riviste di gossip per la sua tormentata storia d'amore con la bellissima modella Dasha e per il flirt che è nato all'interno della casa di Cinecittà con la sexy Benedetta Mazza con la quale c'è stato un timido approccio che stava per sfociare in qualcos'altro. In queste ore, però, intervistato dal portale ...

Stefano De Martino capodanno con Paola Di Benedetto dopo l'Addio a Gilda Ambrosio : Un capodanno particolare con Stefano De Martino. dopo aver dato l?addio alle ex, la blogger Gilda Ambrosio ed essersi temporaneamente riavvicinato alla sua ex Belen Rodriguez, come riportato da...

Benedetta e Stefano - l’Addio al Gf Vip : “Hai gestito cose non facili” : Grande Fratello Vip, Stefano e Benedetta si dicono addio con delle belle parole Il percorso di Benedetta e Stefano del Gf Vip è quasi giunto al termine. E hanno deciso di dirsi addio confessando di essere stati importanti l’uno per l’altra. Senza Stefano, Benedetta non avrebbe vissuto così intensamente un’esperienza come quella del Grande Fratello Vip […] L'articolo Benedetta e Stefano, l’addio al Gf Vip: “Hai ...

Stefano Sala sceglie Benedetta Mazza e dice Addio a Dasha Dereviankina? : Stefano Sala dimentica Dasha? Con Benedetta Mazza sempre più intimi In questi giorni Stefano Sala è apparso molto preoccupato e sottotono al Grande Fratello Vip e non è difficile intuirne il motivo. Tra due settimane, la terza edizione del reality più spiato d’Italia volgerà al termine e tutti i concorrenti dovranno fare i conti con la realtà, come Stefano che affronterà la sua complessa situazione familiare. In più occasioni, infatti, ...