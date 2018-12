Il miglior regalo di Natale? Una paghetta per imparare a risparmiare

Natale - contrordine del pediatra : “Il regalo miglior e per i bambini? Un cucciolo” : Ultimi giorni per mamme e papà alle prese con i doni di Natale . Il regalo migliore e più gradito? “E’ un cucciolo, meglio un cane, più interattivo ma anche impegnativo. Va benissimo anche un gatto, più autosufficiente e pertanto meno oneroso per la famiglia. Se l’impegno spaventa, però, vanno bene anche un pesce rosso o una piccola tartaruga”. Ad assicurarlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, ...

Cosa gli regalo per Natale? Quest’anno non siate impreparati : ecco le migliori idee per lei e per lui : Originali, sorprendenti, classici o evergreen: qualunque sia il regalo che sceglierete per la vostra lei o per il vostro lui, ciò che è certo è che la scelta deve essere ben ponderata. Perché viviamo nell’era dell’opulenza, in cui tutti abbiamo tutto, o quasi. Dunque diventa spesso impossibile regalare qualCosa che non si ha, che non ci si aspetta o che quanto meno che susciti sorpresa. Abbiamo cercato di raccogliere alcuni consigli ...