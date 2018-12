Manovra | arrivo in Aula del maxiemendamento potrebbe slittare alle 20

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - Tria : 'le decisioni in arrivo stasera' : Il ministro dell'Economia lascia intendere che ci sarà una nuova riunione di governo. 'Entro la giornata si arriverà a determinare quali sono i possibili saldi e poi ci sarà la decisione politica' -

Manovra/ Le retromarce - e la recessione - in arrivo con il deficit al 2% - IlSussidiario.net : Italia e Ue sembrano vicine a un accordo sulla MANOVRA. Per Bruxelles un passo indietro importante, per la nostra economia resta il rischio recessione

Manovra - in arrivo la proroga di Tasi e bonus cultura : Dopo una raffica di slittamenti e a meno di nuovi rinvii, parte oggi pomeriggio alla Camera la maratona “no stop” sulla Manovra. Con la proroga al 2019 dello 0,8% della Tasi in scadenza quest’anno e del bonus cultura per gli studenti in rampa di lancio per ottenere l’ok della commissione Bilancio...

Manovra - l'arrivo in Aula slitta a mercoledì : "È evidente che almeno di un giorno si slitta ancora". Lo ha detto il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando dei tempi dell'approdo in Aula della Manovra. Oggi era stato deciso un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non ci saranno prima di domani sera, l'appuntamento con l'Assemblea di Montecitorio sarà ulteriormente rinviato a ...

Manovra : Tajani - rischiamo arrivo Troika : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...

Manovra - è l'ora del giudizio. Bocciatura in arrivo dall'Ue : Bocciatura in arrivo, ma sui tempi del No Bruxelles è meno granitica dei giorni scorsi. Scontato il respingimento del bilancio italiano alla riunione di oggi della Commissione europea. Un no già digerito dal governo, preparato nei dettagli dall'esecutivo Ue. Rischia di prendere di sorpresa solo i mercati che oggi, secondo le previsioni degli analisti, dovrebbero reagire facendo aumentare ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato e quindi lo ...

Manovra - è il giorno del giudizio. In arrivo il verdetto europeo : Il giorno del giudizio è arrivato. Oggi, 21 novembre, la Commissione europea pronuncerà il proprio parere sulla Manovra dell'Italia . Parere che, con ogni probabilità, sarà una sonora bocciatura ...

Fmi - in arrivo i commissari in Italia : la Manovra nel mirino : Il governo non pare però intenzionato a rivedere il deficit al 2,4%, ma il ministero dell'Economia potrebbe rivedere la stima sulla crescita. L'ottimistico 1,5% potrebbe essere abbassato, spiega il ...

La Manovra stoppa il bonus bebè - ma Fontana rassicura : 'Ci sarà - in arrivo un emendamento per migliorarlo' : bonus bebè a rischio per i nati da gennaio. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro annui erogati in base all'Isee, infatti non è rientrato nella legge di Bilancio per il 2019 e la misura era ...

Tasse : tutti gli aumenti in arrivo con la nuova Manovra : Solo dai rincari di sigarette e giochi il fisco incasserebbe 370 milioni di euro. Ma occhio anche a possibili incrementi delle imposte locali