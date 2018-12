Juve | Allegri | Non sottovalutare la Roma | serve partita tosta

Juve - Allegri : "CR7 c'è. Roma - classifica bugiarda. Scudetto a 87-88 punti" : Massimiliano Allegri ne trova una sempre nuova per cercare di tenere aperto il campionato. Così la classifica con cui inizia il trittico di partite natalizie 'è una classifica falsa. Quella vera la ...

Calciomercato Juventus - Real Madrid e PSG pensano ad Allegri per giugno (RUMORS) : Nel mondo del calcio ha fatto grande notizia l'esonero di José Mourinho. Il Manchester United ha deciso di dare il benservito al tecnico portoghese, dopo un avvio di stagione davvero disastroso (il peggiore da ventotto anni, per quanto riguarda la storia del club britannico). Il posto di Mourihno è stato preso da Ole Gunnar Solskjaer, l'uomo che regalò la Champions League al Manchester United nel 1999 contro il Bayern Monaco. A Mourinho andranno ...

Juventus-Roma - Allegri svela : “ecco quando riposerà Cristiano Ronaldo e chi giocherà domani” : Cristiano Ronaldo osserverà un turno di riposo durante le feste natalizie, il tecnico della Juventus Allegri ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus affronterà domani sera contro la Roma. L’annuncio più importante da parte del tecnico bianconero, è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo, il quale sarà presente al centro ...

Moggi torna a far visita alla Juve : che sorrisi con Allegri e gli altri : Luciano Moggi torna a far visita alla Juventus alla Continassa . A darne notizia è lui stesso attraverso il suo profilo ufficiale twitter dove si mostra nelle immagini al fianco di un sorridente ...

Juventus al lavoro : Allegri ritrova Bentancur : A due giorni dalla partita contro la Roma la Juventus prosegue la preparazione al centro sportivo della Continassa e oggi durante l'allenamento sostenuto al mattino i bianconeri si sono concentrati ...

Juventus - Bonucci tra le certezze di Allegri : il minutaggio dei difensori bianconeri : La difesa alla base dei successi bianconeri di questi ultimi anni. Il reparto difensivo infatti è uno dei punti di forza della squadra di Max Allegri, che fino a questo momento in campionato ha ...

Attenta Juve - lo United vuole Allegri : strategia alla Guardiola : Il Manchester United guarda in casa Juventus . Come scrive il Corriere dello Sport , per il dopo Mourinho i Red Devils vogliono Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Non sarà facile strappare l'ex Milan ai bianconeri, ma l'idea dello United è quello di preparare il ...

Juventus-Roma probabili formazioni : doppia novità per Allegri : JUVENTUS ROMA probabili formazioni- Mancano circa 4 giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Per l’occasione, come sottolineato nei giorni scorsi dallo stesso Allegri, i bianconeri potrebbero affidarsi a diverse novità, complici anche le sfide ravvicinare contro Atalanta e Sampdoria. Contro la Roma ci sarà spazio per Szczensy tra i pali, mentre […] L'articolo Juventus-Roma probabili formazioni: doppia ...

Juvemania : Allegri - contro l'Atletico bisogna osare o sarà fallimento! : Se disponi del miglior attaccante al mondo devi in primis puntare sempre a segnare un gol più dell'avversario. La rivoluzione deve partite proprio contro Simeone, il 're dell'anticalcio'. Se lo si ...