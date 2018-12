Il Comune leghista di Lodi piegato dal Tribunale | bimbi extracomunitari non

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ildiha cancellato le modifiche al regolamento che rendevano più difficile ai cittadini extra comunitari di accedere ai servizi agevolati, come la mensa. L'amministrazione guidata dal sindacoSara Casanova si adegua alla decisione deldi Milano."Con una votazione terminata all'alba di stamattina (alle 4.55) il Consiglio Comunale diha dato adempimento all'ordine deldi Milano e azzerato le modifiche al regolamento che imponevano ai cittadini stranieri la presentazione di documentazione aggiuntiva dei paesi di origine per accedere alle tariffe agevolate per le prestazioni sociali" spiegano le associazioni che hanno seguito la vicenda fin dal primo momento, il Coordinamento Uguali Doveri, Asgi e Naga. Le modifiche agli articoli 8 e 17, che erano state introdotte nell'ottobre 2017, sono state integralmente cancellate e la situazione ...