Higuain per Morata | Gattuso ha deciso

Calciomercato Milan - si lavora per lo scambio Higuain-Morata (RUMOURS) : Arrivano importantissime indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima sessione invernale ed ha messo nel mirino Alvaro Morata del Chelsea. Il centravanti spagnolo, da quando si è trasferito a Londra (lasciando il Real Madrid), non ha mai trovato continuità nelle prestazioni. Ora non viene considerato un titolare dal tecnico dei Blues Maurizio Sarri ed è un ...

Milan - Gattuso coccola Higuain : "Me lo tengo stretto - soffre per il gol" : "Higuain me lo tengo stretto", parola di Gattuso che ha allontanato così i rumors di mercato sul Chelsea . Il Pipita non sta vivendo un momento positivo, ma il tecnico rossonero lo coccola: "Sta ...

Milan e Chelsea al lavoro per il clamoroso scambio Higuain-Morata : Gonzalo Higuain al Milan si è intristito, l'integrazione non si è mai completata in maniera convincente, i gol non arrivano e il rapporto con il mondo rossonero è complesso. Alvaro Morata al Chelsea ...

Milan e Chelsea pensano allo scambio Higuain-Morata - i vantaggi e gli ostacoli per l'affare : L'idea c'è e nasce da lontano. Da un campionato vissuto in maniera esaltante e con un record di gol che è quasi da fantascienza. Da un trasferimento a Londra, in un campionato più competitivo che mai ...

Milan - Higuain verso il Chelsea già a gennaio : pronto uno scambio super [DETTAGLI] : Il Milan è reduce dal pareggio non entusiasmante contro il Bologna, nel complesso brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che però ha approfittato in chiave Champions League del passo falso della Lazio. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, non solo piccoli innesti ma anche grandi operazioni per l’attacco. Maurizio Sarri è tornato alla carica per Gonzalo Higuain, il Pipita non sta ...

Boom Milan - Sarri offre uno scambio clamoroso : Morata per Higuain! : Morata per Higuain, è l’idea di Maurizio Sarri per riavere il suo pupillo stavolta in maglia Chelsea dopo il periodo al Napoli: il Milan ci pensa La notizia che sta infiammando casa Milan è davvero clamorosa: Sarri vuole Higuain al Chelsea a tutti i costi! Il tecnico dei Blues, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe deciso di offrire al Milan niente poco di meno che Alvaro Morata come contropartita tecnica. Senz’altro ...

Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Lasciare la Juve significa... perdersi : da Anastasi a Higuain - la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Milan - per Higuain peggiore inizio da quando gioca in Serie A : l’alternativa arriva già a gennaio? : Se il Milan si trova al quarto posto in campionato, di sicuro il merito non è di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, non va in gol da quasi due mesi quando a “San Siro” i rossoneri sconfissero in rimonta la Sampdoria per 3-2. In campionato è fermo a quota 5 reti, mentre in Europa League ne ha segnate una al Dudelange e una all’Olympiakos. La risalita dei rossoneri ha molto di Gattuso che, nonostante ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Milan - la clamorosa cifra spesa per ogni gol di Higuain : Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan al momento continua a ritenere complicato il riscatto di Gonzalo Higuain dalla Juventus a fine stagione. Il prestito è costato 18 milioni, ovvero fin qui 2,5 milioni per ogni gol: ...

Riscatto per Higuain e Fabregas : ecco il piano del Milan : Gonzalo Higuain sta passando un periodo negativo, il più brutto dal suo approdo in Italia nel 2013. L'esperienza del Pipita al Milan era partita con il piedo giusto ma dopo quella maledetta sfida ...