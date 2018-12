Concerto Venditti Roma 8 marzo 2019 | prezzi biglietti | possibile scaletta | luogo e orario

correttainformazione

: RT @meta_moro: Le parole di Antonello Venditti per Ermal prima del concerto di questa sera a Roma ?? - gina_belperio : RT @meta_moro: Le parole di Antonello Venditti per Ermal prima del concerto di questa sera a Roma ?? - snowmalec : RT @meta_moro: Le parole di Antonello Venditti per Ermal prima del concerto di questa sera a Roma ?? - Ilaria92286731 : RT @meta_moro: Le parole di Antonello Venditti per Ermal prima del concerto di questa sera a Roma ?? -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Antonello, noto cantautoreno, conosciuto per diversi pezzi iconici, come “In questo mondo di ladri” e “Sara”, ma anche per essere l’autore di diverse canzoni cantate dalla tifoserianista, come “Grazie”, torna col suo grande tour “In questo mondo di ladri”.Antonelloè uno degli artisti più prolifici della cosiddetta “Scuolana” ed il suo debutto discografico risale al 1972: in tutti questi anni ci ha regalato tantissime belle canzoni d’amore e d’impegno sociale. Ha segnato la canzone italiana coi suoi brani d’amore e quelli dedicati alla politica, descrivendo varie fasi della storia e della politica del nostro Paese.Nella sua carriera musicale ha venduto più di 30 milioni di copie, rendendo così il cantautoreno uno degli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti.AntonelloTour “Sotto il segno dei pesci” ...