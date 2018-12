Spagna | prof 26enne violentata e uccisa dal vicino di casa “L’ho aggredita in un vicolo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina diLaura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata,e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket piùe lui l’avrebbe indirizzata in uncieco per poi colpirla e violentarla, ma a suo dire non sarebbe riuscito a compiere la violenza sessuale. Secondo l’autopsia però la violenza c’è stata e la Guardia Civil avrebbe trovato tracce di sangue nell’abitazione di Montoya. Un caso che ha prima tenuto con il fiato sospeso lae poi ha scioccato l’intero Paese. In questi due giorni ci sono state fiaccolate e sit in a Pamplona e in alcuni comuni della ...